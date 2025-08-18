‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ protokolü imzalandı

  • BIST 10868.69
Girne Belediyesi ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) işbirliğinde hayat bulacak olan ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ protokol imza töreni, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda imzalandı.
18 Ağustos Pazartesi günü saat 11:00’de gerçekleşen protokol imza törenine; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, Girne Belediyesi Meclis Üyesi ve Asbaşkan Haşim Yücel ile Meclis Üyeleri Ali Tektan, Burak Anıldı, Hakan Onurlu, Ziya Egemen Sencer katıldı.

Taraflar protokol imza töreni sonrasında, ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ inşaat alanını ziyaret ederek, yerinde gözlem gerçekleştirdi. Girne Belediyesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) iş birliğinde yaklaşık 100 milyon Türk Lirası’na mal olacak Kültür Merkezi’nin yapımının bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Erbil Arkın ve Sinan Arkın’a, projeye koydukları destek nedeni ile teşekkür ederek sözlerine başlayan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ARUCAD ile imzalanan protokolün; Arkın Group ile ortaya konan birçok önemli işbirliğinden sadece bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Erbil Arkın’ın kültür sanata olan tutkusunun tüm ülkece bilinen bir durum olduğunu hatırlatan Şenkul, ARUCAD’ın kuruluş amacının da ülke kültür ve sanatına hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

Girne Belediyesi Kültür Merkezi’nin adının; Girne Belediye Meclisi’nin oybirliği ile aldığı karar doğrultusunda, Girne sevdalısı ve yatırımların yanı sıra şehre kattığı değer ile bilinen Erbil Arkın’ın adı ile anılacağının altını çizen Şenkul, merkezin bugün itibarı ile ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ olarak adlandırılacağını kaydetti.

Merkezin tamamlanması ile birlikte Kuzey – Güney ayırımı yapmaksızın tüm Kıbrıs halkının kullanımında olacağına işaret eden Şenkul; burada gerçekleştirilecek olan organizasyonların, ülke kültür sanatına büyük katkı sağlayacağına olan inancını ortaya koydu. Bugünün Girne’nin kültür sanat açısından bir mihenk taşı olduğuna işaret eden Şenkul, başta Arkın Group olmak üzere tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Proje hakkında duydukları heyecanı dile getiren Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ise konuşmasında, ortaya konan işbirliğinin uzun vadeli bir işbirliği olduğuna dikkat çekti. Girne Kenti’ne daha nice güzel projeler kazandırmak niyetinde olduklarının altını çizen Arkın, insanların gelip geçici olduklarını, önemli olanın sonraki nesillere böyle güzel miraslar bırakmak olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Arkın, projeye katkı koyan ve koyacak olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Girne Belediyesi bünyesindeki Kültür Merkezi’nin bir parçası olmaktan ve bu merkeze katkıda bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Mütevelli Heyeti Başkanı Sinan Arkın, Girne’nin böylesi bir merkeze olan ihtiyacının kesin olduğunun altını çizdi. Kentin bu ihtiyacını karşılamak adına ellerini taşın altına koymaktan dolayı gururlu olduklarına işaret eden Arkın, ARUCAD’ın en önemli misyonlarından birisinin; içinde bulunduğu şehirlerin gelişimine, kültürel ortamına ve estetiğine katkı koyarak, o şehirle iç içe olmak olduğuna vurgu yaptı.

Yapılacak olan yatırımın da bu misyonun bir parçası olduğuna işaret eden Arkın, Kültür Merkezi’nin tamamlanması sonrasında burada, Girne Belediyesi ile ortak birçok projeye hayat vereceklerini kaydetti. Konuşmasının sonunda Arkın, Kültür Merkezi’nin öncelikle Girne’ye sonrasında ise tüm Kıbrıs halkına hayırlı olması temennilerini kaydetti.

