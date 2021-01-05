Girne Belediyesi’nden Anlamlı Bağış

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, Girne Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi Amiri Mehmet Atak kontrolünde, Girne Belediyesi kamusal alanlar ile kaldırımlarda bulunan belediyeye ait hurma meyvelerini topladı ve Çarşamba pazarında satarak 8680TL gelir elde etti. Elde edilen gelirin tamamı sosyal sorumluluk kapsamında Sos Çocukköyü derneğine bağışlandı. Ayrıca Girne Belediyesi yine belediyeye ait yeşil alanlarda, parklarda ve çocuk oyun alanlarında bulunan zeytin ağaçlarından zeytinleri toplayarak 200 lt. zeytinyağı elde edildi. Elde edilen zeytinyağının 20lt.si Sos Çocukköyü mutfağına teslim edildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü bağışı teslim ederken yaptığı konuşmada, Belediyelerin sorumluluk alanlarının genişlediğini ve çeşitlendiğini belirtti. Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında büyük bir görev üstlenmiş olan Sos Çocukköyü derneğinin her zaman destekçisi olduklarını dile getiren Güngördü, Girne Belediyesi olarak sosyal yaşam merkezinin de kurulmasıyla bu alanda büyük bir yol kat ettiklerini dile getirdi. Güngördü, yapılan bağışların yanı sıra sosyal sorumluluk kapsamında görevlerinin arttığını söyleyerek, bu alanda imkanları çerçevesinde gereğini yapacaklarını belirtti.

Sos Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Buğra Akter yaptığı konuşmada, başta Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye Park ve Bahçeler Amiri Mehmet Atak ve ekibine, derneğe yapılan bu anlamlı bağıştan dolayı teşekkürlerini iletti.