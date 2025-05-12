Girne- Boğaz trafik yoğunluğu çözülüyor

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Sponsorluğu’nda Girne Boğaz’daki tarafik sıkışıklığının rahatlatılmasıyla ilgili çalışma başlatılıyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Casino İşletmecileri Birliği arasında Lefkoşa-Girne bölünmüş anayolu üzerinde bulunan Ağırdağ ve Dikmen kavşaklarına akıllı trafik sinyalizasyon sistemi kurulmasıyla ilgili iş birliğine gidiliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Casino İşletmecileri Birliği arasında yarın imzalanacak protokolün hemen ardından başlayacak çalışmanın bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor.