Girne Üniversitesi ve Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi akademik iş birliği antlaşması imzaladı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi”ne katılmak üzere Kuzey Kıbrıs’a gelen Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun imzaları ile yürürlüğe giren protokol ile iki kurum arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, bilimsel çalışmalar ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana eğitimde mükemmeliyet anlayışını sürdürmeye devam ettiğini belirterek, kuruluş yılı 2013 olsa da köklerinin çok daha öncesine dayandığını belirtti. Prof. Dr. Salihoğlu, üniversitenin on yıl gibi bir süre içerisinde büyüme ve ilerlemeyi hızla sürdürdüğünü ve tercih edilen bir konuma geldiğini ifade etti. Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi önemli akademik bölümlerin açılmasıyla toplamda 16 fakülte, 7 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsüyle hizmet verdiğini söyledi. Girne Üniversitesinin, her geçen gün artan öğrenci sayısıyla birlikte uluslararası bir akademik merkez haline geldiğini belirten Prof. Dr. Salihoğlu, birçok ülkeden gelen öğrencilere ev sahipliği yaparken, global akademik iş birliklerini de geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, “Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayarak önemli bir adım daha attık. Bu önemli adımın üniversitemizin uluslararası arenadaki etkinliğini artırarak yeni akademik fırsatların kapısını aralayacak” ifadesini kullandı.

Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Mentor Alishani de Girne Üniversitesi ile iş birliği antlaşması yapmaktan heyecan duyduklarını, bunun her iki üniversiteye de olumlu yansımaları olacağını söyledi. Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi ile imzaladıkları akademik iş birliği protokolleri ile KKTC ve Kosova’daki yükseköğretim kurumları arasında güçlü bir iş birliği ortamı sağlanacağını vurgulayan Doç. Dr. Mentor Alishani, birlikte pek çok uluslararası anlaşmaya imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Prizen Ukshin Hoti Üniversitesi’nin, uluslararası bilim dünyasında daha güçlü bir yer edinmek ve akademik fırsatlarını genişletmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte olduğunu belirten Doç. Dr. Mentor Alishani, Girne Üniversitesi ile imzalanan bu protokolün de bu doğrultuda atılan önemli bir adım olduğunu söyledi.