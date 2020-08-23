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Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

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Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarufunda uyuşturucu madde bulunarak yakalanan zanlı Usman Musa TİJJANİ dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Girne'de Uyuşturucu Operasyonu

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarufunda uyuşturucu madde bulunarak yakalanan zanlı Usman Musa TİJJANİ dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı. Döşenci 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.30 raddelerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen takip ve operasyonda Zanlı Usman Musa TİJJANİ'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye KU 015 plakalı araç ile girdikten sonra durdurulmak istendiği esnada kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu mahkemeye aktardı. Polis

 akabinde araç içerisinde yapılan aramada Zanlının ayakları arasında paspas üzerinde siyah renk naylon içerisindeki kahverengi bantla sarılı 9 ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 260 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Zanlı’nın giymekte olduğu iç çamaşırına saklanmış üzeri çizgili kağıda sarılı iki ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak konu maddeler emare olarak alınıp Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının kalmakta olduğu Şht Cavit Salih Sok. Rise Park Apt D-3 Girne’deki adresinde Mahkeme emri ile 02.35 - 03.00 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada ise ikametgahın yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kıyafet dolabındaki kilitli kasa içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve 1500 TL bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Murat Döşenci aktarmış olduğu olgular ışığında mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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