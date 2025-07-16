Girne'de Yat Satışında Dolandırıcılık: 40 Bin Euro Aldı, Sahte Belge Kullandı

Eylül 2024 ayı içerisinde Girne’de, M.A.(E-32)’nın dolandırmak kastıyla, adına kayıtlı yatın geçersiz olan eski kayıt belgesini bir şahsa ibraz edip, noter huzurunda satış sözleşmesi imzalayıp satmak suretiyle, konu şahıstan sahtekarlıkla 40.000 Euro para temin ettiği tespit edilmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilrek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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