Gisele Bündchen: Onunlayken vücudumu uyuşturuyordum

Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor.

Ünlü model Gisele Bündchen bir süre önce yazdığı kitapta hayatıyla ilgili önemli itiraflarda bulunmuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan güzel model aşk hayatıyla ilgili de önemli detaylardan bahsetti. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı, hayatını anlattığı kitabıyla fırtınalar koparan Gisele Bündchen bu kez de bir dergiye yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuracak.

Gisele Bündchen bu açıklamalarda kitabındaki açıklamaların bir kısmını tekrarlarken başka detaylara da değindi.

2000-2005 yılları arasında aktör Leonardo Di Caprio ile bir ilişki yaşayan Gisele Bündchen bu ilişki sırasında yaşadıklarını anlattı. Leonardo Di Caprio ile hayata başka açılardan baktıklarını ve bir süre sonra fikir ayrılığına düştüklerini söyleyen Gisele Bündchen ilişkisi sırasında yaşadığı kötü bir durumdan da bahsetti.

Kendisinin o dönemlerde ruhsal bir arayışta olduğunu açıklayan model Leonardo'nun ise buna katılmadığını, kendisiyle ilgili hiçbir şeyi değiştirmediğini söyledi.

"Onunlayken alkol ve sigara tüketip, vücudumu uyuşturuyordum. Sonra ayrıldık" dedi.