Gönüllü Trafik Denetçiliği Başvurularında Son İki Gün

KKTC Polis Genel Müdürlüğü, trafikte güvenliğin artırılması ve farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulamasına başvuruların devam ettiğini duyurdu.
Başvurular, 29 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edilecek form ile istenen belgelerin eklenmesi şartıyla şahsen yapılabilecek. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Başvurusu kabul edilen gönüllüler, 06 ve 13 Eylül 2025 tarihlerinde, sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlenecek Trafik Bilgilendirme eğitimine katılacak. Eğitimde, gönüllülere trafik kuralları, denetim süreçleri ve kamu güvenliği konularında detaylı bilgiler aktarılacak.

Polis Genel Müdürlüğü, gönüllülerin toplumda trafik bilincinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli rol oynayacağını vurguladı.

