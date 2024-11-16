Gönyeli'de işler karıştı... İstifasını sundu!

AKSA Süper Lig’de kötü sonuçlara bir türlü dur diyemeyen Gönyeli’de teknik direktör İsmail Soydan istifa kararı aldı.
Kırmızı beyazlılar 9. haftada bugün Gönyeli Stadı’nda konuk ettiği Mesarya’ya da 2-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla 9 haftada sadece 4 puan toplayarak ligin son sırasında kalan Gönyeli’de teknik direktör İsmail Soydan, Mesarya maçı sonrasında istifasını yönetime sundu.
Gönyeli yönetimi istifa kararını değerlendirip bu kararı kabul edip etmeyeceğini kararlaştıracak.
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