Göz hastalıklarını tespit eden yapay zeka!

Londra’da, Google’ın yapay zeka şirketi DeepMind iş birliği ile retinanın üç boyutlu tarama sonuçlarını kullanarak düzinelerce bilindik göz hastalığını tespit edebilen bir yazılım geliştirildi.

Yapay zeka artık hastalıkları teşhis etmede insanlar kadar başarılı olmaya başladı ve bu gelişme biz insanoğlu adına küçümsenecek bir gelişme değil.

Londra’da, Google’ın yapay zeka şirketi DeepMind, UCL ve Moorfields Göz Hastanesi iş birliğiyle geliştirilen ve retinanın üç boyutlu tarama sonuçlarını kullanarak düzinelerce bilindik göz hastalığını tespit edebilen bir yazılım geliştirildi.

Henüz hizmete sunulmaya hazır olmayan bu yazılım, birkaç yıl içerisinde hastanelerde kullanılması planlanıyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme çığır açıcı olarak nitelendiriliyor.

50 göz hastalığını tespit eden yapay zeka!

DeepMind’ın başındaki isim olan Mustafa Süleyman basın toplantısında, proje ve sonuçlarından dolayı heyecanlı olduklarını ve bu araştırmanın tüm dünyada görme sorunu yaratabilecek hastalıkların teşhisi, tedavisi ve yönetimi konusunda büyük bir dönüşüm yaratacağını belirtti.

Yapay zeka sayesinde taramaların oluşturulmasında kızıla yakın ışığın göz içi yüzeylerden yansıması kullanılıyor ve bu işlem sadece 10 dakika gibi bir kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

Dünyada yaklaşık 285 milyon kişinin bir çeşit görme bozukluğu yaşadığı tahmin ediliyor ve bu bozuklukların en büyük nedeni ise göz hastalıkları. Umarız bu buluş ile beraber artık erken teşhis sayesinde göz hastalıklarına da son diyeceğiz.