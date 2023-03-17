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Gram altın fiyatları için yeni rekor!

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Gram altın fiyatları için yeni rekor! Yükseliş yüzde 1'i aştı: 6 kurumdan 6 yeni tahmin geldi...
Gram altın fiyatları için yeni rekor!

Birkaç gün öncesine kadar Fed’in 50 baz puanlık faiz artışı masaya yatırılırken ABD bankacılık sektöründen gelen iflas haberleriyle birlikte faizlerin yönü soru işaretine dönüştü. ABD’de varlık sınıflandırmasında en büyük 16’ncı banka olan SVB’nin ifl ası piyasalardaki dengeleri altın lehine değiştirdi. Birçok banka hissesinin gerilemesiyle finansal ekosisteme güvenin sarsılması altını 1.930 dolara taşıdı.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Finansal piyasaları desteklemek için Fed’in faiz artışlarına son vermesi gündeme geldi. CME FedWatch aracına göre piyasalar, Fed’in 22 Mart'ta faiz oranlarını 25 baz puan artırma ihtimalini yüzde 82 olarak görüyor. Merkez bankasının oranları değiştirmeme ihtimali de giderek artıyor. Beklentiler, piyasaların 50 baz puanlık bir faiz artırımı için yaklaşık yüzde 80 şans gördüğü geçen haftaya göre önemli ölçüde değişti. Daha ileriye bakıldığında, piyasalar yaz sonunda olası bir faiz indirimini fiyatlamaya başlıyor. Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalar Fed’in yılsonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği beklentisinin oluştuğuna işaret ediyor. Bu da altının artık yakıt deposunu doldurabileceği anlamına geliyor.

Ekonomistler, Fed’in mevcut para politikasını tersine çevireceğine dair herhangi bir adımın, özellikle piyasanın yüksek enflasyonun kontrol altına alındığından emin olmadan önce gerçekleşirse, uzun vadede fiyatları pozitif olarak etkileyeceğini dile getiriyor.

KURUMLARDAN 2023 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

  • Citigroup’tan 2023 için yeni bir altın tahmini yapıldı. Amerikan finans kuruluşu altın fiyatı tahminini yüzde 3,8 artırarak 1.900 dolar/ons seviyesine yükseltti.
  • Natixis, ortalama fiyatı tahminini ons başına 1.790 dolar olan ilk 2023 tahmininden 1.830 dolara yükseltti.
  • StoneX Metals, bu yıl ons altının yüzde 14 yükselerek yılı 2.000 doların üzerinde tamamlayacağını öngörüyor.
  • ABN -Amro Group, değerli metalin 2023'te ortalama 1.900 dolar/ons olacağını tahmin ediyor.
  • TD Securities ons altının yılın geri kalanında 1.925 doların üzerinde hareket edeceğini savunuyor.
  • Wallet Investor, fiyatların 2023’ü 2000 doların üzerinde tamamlayacağını hesaplıyor. Kuruluş, algoritma tabanlı fiyat tahmin hizmeti veriyor.

    GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

    Credit Suisse bankasında yaşanan likidite sorunu sonrası artan endişelerle gram altın 1.182 direncini aştı. İsviçre Merkez Bankası’nın bu bankaya likidite sağlayacağını açıklamasıyla da geri çekilmeler görüldü. Geri çekilmenin devamında 1.164 ve 1.155 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 1.175 önemli bir direnç. Buranın üzerinde kalınması yükselişleri uzmanlara göre tetikleyebilir.

    ROUBİNİ: ALTIN VE KISA VADELİ TAHVİL ALIN

    Ünlü ekonomist Nouriel Roubini altın tavsiye etti. Roubini Macro Associates'in başkanı ve CEO'su Nouriel Roubini, uzun vadeli Hazine tahvillerinin, yatırımcıların riske karşı korunmak için izlemesi gereken güvenli liman olmadığını söylüyor. Bloomberg Surveillance'ta konuşan Roubini, "Geçen yıl güvenli bonolarınızda yüzde 20 kaybettiniz. Çözüm kısa vadeli Hazineler, altın ve diğer değerli metaller olacak" dedi.

    17 MART 2023 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    Ons altın: 1.933 dolar
    Gram altın:1.182 TL
    Çeyrek altın: 1.927 TL
    Cumhuriyet altını: 8.008 TL
    22 ayar bilezik: 1.152 TL

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