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Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu

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Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu
Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezleri kuruldu

Sağlık Bakanlığı Dünya’da salgın bir şekilde devam eden Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek, ayrıca diğer hastalara da bulaşımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Lefkoşa’daki Tren Yolu Polikliniği’nde Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Bakanlık duyurusunda;

‘Dünya’da salgın bir şekilde devam eden Corona virüs enfeksiyonu takibini daha sıkı ve sağlıklı şekilde yapabilmek, ayrıca diğer hastalara da bulaşımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Lefkoşa’daki tren yolu polikliniğinde Gribal Enfeksiyon Kontrol Merkezi oluşturulmuştur. İlgili branş doktorlarımız bu merkezimizde 24 saat hizmet verecektir. Enfeksiyon uzmanlarımız, coronavirüs belirtisi gösteren hastaların nakillerini sağlayacaktır.
Özellikle öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı ve üst solunum yolu şikayeti olan hastaların özel hastaneler, klinikler ve özel sağlık kuruluşları ile devlet hastanelerine değil, oluşturulan bu merkezimize başvurmaları önemle rica olunur.
Ayrıca son iki hafta içinde yurtdışından gelenler ve onlarla temas edenlerin, öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı gibi belirtiler gösterenlerin, ilgili sağlık kurumuna başvurmadan önce 1102 numaralı sağlık bakanlığı ihbar hattına başvurmaları gerekmektedir. Gerekli yönlendirmeler çalışanlar tarafından yapılacaktır.
Aynı şekilde Mağusa Devlet Hastanesinde de Gribal Enfeksiyon Polikliniği oluşturulmuştur.’ dedi.

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