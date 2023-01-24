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GTA oyuncuları şikayetçi… Güvenlik sorunu büyüyor

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GTA online oyuncuları, hesaplarına yönelik saldırılardan şikayetçi. Raporlar, Rockstar Games'in oyunu Grand Theft Auto V Online'daki bir hatanın PC oyuncularının oyunlarını ve hatta potansiyel olarak donanımlarını riske attığını gösteriyor.
GTA oyuncuları şikayetçi… Güvenlik sorunu büyüyor

Rockstar Games’in meşhur oyunu Grand Theft Auto V (GTA 5), güvenlik sorunu ile gündemde. Kullanıcılar oyunla ilgili sorun bildirirken; hata sayesinde, hilecilerin ve mod geliştiricilerin PC oyuncularının hesap bilgilerini ele geçirdiği, düzenlediği veya bozduğu iddia ediliyor.

Bazı oyuncular tüm oyunlarının ve hesap verilerinin silindiğini bildirirken, bazıları da oyun içi para birimlerinin çalındığını bildirdi. GTA’nın yayıncısı Rockstar Games henüz sorun hakkında resmi bir yorumda bulunmasa da birçok yorumcu, sorun çözülene kadar oyuncuların oyunu bırakmalarını tavsiye etti.

OYUN ŞİRKETİ HALA BİR AÇIKLAMA YAPMADI

Sorun, hafta sonu sosyal medyada belirtilmeye başlandı. Rockstar haberlerini paylaşan Tez2 adlı twitter hesabı, sorun hakkında kapsamlı bir şekilde gönderiler yaptı. Rockstar’ın resmi destek forumlarında da şikayetler patladı.

Bir kullanıcı, “GTA şu anda oynanamıyor, bunun düzeltilmesi gerekiyor” dedi. Bir başkası, “Çevrimiçi oynamaktan korkuyorum” yorumunu yaptı.

Tez2 ise, “Rockstar sorunun farkında ve etkilenen tüm hesapları günlüğe kaydediyor” diye yazdı. Ancak şirketten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Rockstar, ilk defa güvenlik sorunlarıyla karşılaşmıyor. Geçen yıl da bir siber suçlu oyun devinin sistemlerini ele geçirmeyi başarmış ve yaklaşan GTA 6’nın kaynak kodunu çalmaya ve daha sonra sızdırmaya başlamıştı.

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