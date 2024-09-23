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GÜ öğretim görevlileri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yüzde 2’lik dilimde yer aldı!

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Girne Üniversitesi öğretim elemanları Prof. Dr. Akbar Abbasi ve Yrd. Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl, Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yüzde 2’lik dilimde yer aldı!
GÜ öğretim görevlileri dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yüzde 2’lik dilimde yer aldı!

Girne Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Akbar Abbasi ve Yrd. Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl, Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı, dünya genelinde en etkili bilim insanlarını gösteren araştırmada yüzde 2’lik dilimde gösterildi. Yayınları, Elsevier veri tabanında yer alan akademisyenlerin değerlendirildiği liste “kariyer boyu” ve “son bir yıllık” performanslar baz alınarak hazırlandı.  

“Uygulamalı Bilimler”, “Sanatlar ve Beşeri Bilimler”, “Ekonomik ve Sosyal Bilimler”, “Sağlık Bilimleri” ve “Doğa Bilimleri” olmak üzere beş ana alan altında 175 alt bilim kategorisinin incelendiği araştırma sonuçlarına göre, Girne Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Akbar Abbasi ve Yrd. Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl sıralamada yer aldı.

İlham kaynağı oluyorlar...

Dünyadaki en seçkin bilim inansanları arasında yüzde 2’lik dilime giren Girne Üniversitesi öğretim elemanları, yalnızca üniversitelerinin değil, aynı zamanda KKTC’nin akademik itibarını da güçlendiriyor. Genç bilim insanları için ilham kaynağı olan bu başarı, ayrıca Girne Üniversitesi’nin araştırma odaklı eğitim anlayışının bir göstergesi olarak da öne çıkıyor.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Uluslararası bu başarılar üniversitemizin araştırma odaklı eğitim anlayışını güçlendiriyor.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Prof. Dr. Akbar Abbasi ve Yrd. Doç. Dr. Mehdi Shahedi Asl’ın dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 2’lik dilime girmesinin, üniversitenin akademik başarısı ve araştırma kalitesinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, bu başarının, Girne Üniversitesi’nin uluslararası akademik arenada yer edinmesinin yanı sıra, yükseköğrenimdeki standartları sürekli yükseltme hedefinin de bir parçası olduğunu belirtti. Bu tür başarıların genç akademisyenler için ilham kaynağı olduğunu ve üniversitenin araştırma odaklı eğitim anlayışını güçlendirdiğini ifade eden Prof. Dr. Salihoğlu, ayrıca, üniversitenin bilim ve teknoloji alanında ilerlemeye kararlılığını pekiştirdiğini de ifade ederek, öğretim elemanlarını bu önemli başarılarından dolayı tebrik etti.

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