Güç-Sen: İşlerin aksamaması için çalışanları başka binaya aktarma çalışması sürüyor

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait kargo şube ambarında çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları ve soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek, işlerin aksamaması için çalışanların diğer binalara aktarılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı konuya ilişkin açıklamasında, sabaha karşı Gümrük Dairesi kargo ambarında çıkan yangında gümrük sahasında görevli nöbetçi memurun dikkati sayesinde, yangına kısa sürede müdahale edilmesinin sağlandığını ve daha vahim bir durumun oluşmasının önüne geçildiğini belirtti. Kanatlı ayrıca, dakikalar içinde yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yangının daha büyük kayıplara sebep olmasının önüne geçtiğini de ifade etti.

Ediz Kanatlı, Gümrük Çalışanları Sendikası olarak hem soruşturmanın hem de bundan sonrasında personelin güvenliği için gerekli adımların atılması konusunda sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.