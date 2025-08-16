  • BIST 10870.57
Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var

» »
Girne’de gümrüksüz makyaj malzemesi, Mutluyaka’da da gümrüksüz elektronik sigara ele geçirildi. 3 kişi tutukladı.
Gümrüksüz makyaj malzemesi ve elektronik sigara ele geçirildi… 3 tutuklu var

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’na tırla giriş yapan A.S. (E-70) çantada muhafaza edilen muhtelif makyaj ürünlerini gümrüğe beyan etmeden başka bir araca aktarmaya çalıştığı sırada Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin Mutluyaka’da yaptığı operasyonda A.E.Ş.’nin (E-19) kullandığı, B.O.’nun (E-19) yolcu olduğu araçta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeili çeşitli markalarda 88 elektronik sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

