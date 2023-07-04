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Gün gün açıklandı: Elektronik sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan 12 değişim

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Elektronik sigarayı bıraktığınız anda vücudunuza ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Gün gün açıklandı: Elektronik sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan 12 değişim

Pek çok sigara tiryakisi, başlangıçta bir sigaradan daha az zararlı olduğu düşünüldüğünden elektronik sigaralara yöneliyor. Ancak doktor Nikola Djordjevic, elektronik sigara alışkanlığının beyinde dopamin adı verilen bir kimyasal salgılayan yüksek nikotin seviyeleri nedeniyle bağımlılık yaptığını söylüyor.

ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi de, elektronik sigaralarla ilgili yaklaşık 3.000 yeni akciğer hastalığı vakası buldu.

Bu alışkanlığı hayatınızdan çıkardıktan sonra dakikalar içinde vücudunuz birçok değişikliğe uğrayabiliyor. Bununla birlikte elektronik sigarayı bırakmak son derece zor olabilir ve bir kişinin vücudu bu süreçte birçok değişiklikten geçer.

İşte e-sigarayı bıraktıktan sonra vücutta yaşanan 12 adım şu şekilde…

1. BIRAKTIKTAN 20 DAKİKA SONRA

LADbible’a göre doktor Nikola Djordjevic’e göre kalp atış hızı, bıraktıktan sonraki 20 dakika içinde normale dönüyor. Sigara içen kişinin tansiyonu düşer ve kan dolaşımı normale döner.

2. BİRKAÇ SAAT SONRA

Dr. Djordjeviç, bırakmanın fiziksel semptomlarının “baş ağrısı, terleme, titreme, uykusuzluk, iştah artışı, karın krampları ve kabızlık” olduğunu söylüyor.

Nikotin çekilmeleri, bıraktıktan sonraki dört ila 24 saat içinde başlar ve üçüncü gün zirveye ulaşır.

3. BİR GÜN SONRA

Amerikan Önleyici Tıp Dergisi’nde yayınlanan 2018 tarihli bir araştırma, günlük e-sigara kullanımının bir kişinin kalp krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını buldu. Kan basıncı düştükçe bu risk zaten düşüyor.

4. İKİ GÜN SONRA

E-sigara duyuları uyuşturabilir, ancak bıraktıktan sonra kişinin yiyecekleri koklama ve tatma yeteneği artacağından duyular geri döner.

5. ÜÇ GÜN SONRA

Dr. Djordjevic’in söylediği gibi, nikotin yoksunluk belirtileri üçüncü günde zirveye ulaşır ve vücuttan atılır. Fiziksel anlamda belirtiler baş ağrısı, terleme ve karın krampları olabilir.

6. 1 AY SONRA

Elektronik sigara akciğerleri zayıflatır ve kişinin vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırır. Bir ay içinde akciğerler düzelecek, yani bir kişi nefes darlığı ve öksürüğe daha az eğilimli olacaktır.

7. ÜÇ AY SONRA

Trends in Cardiovascular Medicine dergisinde yayınlanan 2016 araştırmasına göre, nikotin kan damarlarını daraltır, ancak bıraktıktan sonra normal çapına dönmesi üç ay sürer.

8. DOKUZ AY SONRA

Akciğer sağlığının iyileşmesiyle, kişi grip ve zatürre gibi enfeksiyonlarla savaşabilir. Dr. Djordjevic şöyle açıkladı: “Dokuz ay sonra, akciğerlerin içindeki mukusu dışarı atmaya ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan mikroskobik tüy benzeri yapıların yenilenmesi sayesinde akciğer sağlığı önemli ölçüde iyileşiyor.”

9. 1 YIL SONRA

Kan basıncı ve kalp atış hızı normal seviyelere döndüğünde, iyileşen bir elektronik sigaranın kalp krizi riski yarı yarıya azalır.

10. BEŞ YIL SONRA

2019 Uluslararası İnme Konferansı’nda sunulan araştırma, e-sigara içenlerin sigara içmeyenlere kıyasla %71 daha yüksek inme şansına sahip olduğunu buldu. Elektronik sigarayı bırakmak bu riski neredeyse anında azaltabilir ancak her geçen ay azalmaya da devam eder.

11. ON YIL SONRA

Dr. Djordjevic’e göre, alışkanlıktan 10 yıl sonra nihayet akciğer kanseri riski %50 azalıyor. 15 yıl sonra koroner kalp hastalığı ve pankreas kanserine yakalanma riski sigara içmeyen biriyle aynıdır.

12. 20 YIL SONRA

Bu noktada, elektronik sigaranın vücut üzerinde kalıcı sağlık etkileri olmayacaktır.

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