Güneş yanığı en kolay nasıl geçer? Deniz yanığını tamamen geçirmek için...

Güneş ışınlarının en güçlü olduğu yaz aylarında daha sık görülen güneş yanıkları, rahatsız edici bir durumdur.

Güneş yanığı ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu deri hasarıdır. Cilt kırmızılaşır, hassaslaşır ve acı verir. Birkaç gün sonra pul pul dökülmeye ve soyulmaya başlayabilir ve genellikle 7 gün içinde tamamen iyileşir. Güneş yanığı genellikle hafif ve kısa ömürlüdür, ancak yaşlanma (kırışıklık) ve cilt kanseri gibi daha sonraki yaşamda cilt problemleri geliştirme riskinizi artırabileceği için bundan kaçınmak önemlidir.

GÜNEŞ YANIĞININ NEDENLERİ

Hafif ve komplike olmayan güneş yanığı vakaları genellikle küçük cilt kızarıklıklarına ve ağrıya neden olur.

Güneş yanığına maruz kalındıktan cilt yaklaşık 2 ila 6 saat sonra kırmızıya döner ve tahriş olur. Yanığın etkilerinin en yoğun olduğu dönem 12 ila 24 saat sonradır.

Daha ciddi vakalarda şiddetli deri yanması ve kabarma, masif sıvı kaybı (dehidratasyon), elektrolit dengesizliği ve muhtemelen enfeksiyon ile komplike hale gelir. Buna güneş zehirlenmesi de denir.

Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalma durumunda, şiddetli ve tedavi edilmemiş güneş yanığı, şoka ve hatta ölüme neden olabilir. Güneş yanığı için en iyi çözüm güneşten uzak durmak ve cildinizi korumaktır.

GÜNEŞ YANIĞINDA BELİRTİLER

– Titreme

– Ateş

– Mide bulantısı ya da kusma

– Flu-Like (grip benzeri) semptomlar

GÜNEŞ YANIĞI TEDAVİSİ

Güneş yanığına yönelik ilk yardım tedavisi, reçetesiz ağrı kesiciler (örneğin, iltihap önleyici ilaçlar olan ibuprofen veya naproksen) ve güneş yanığı jelleri veya kremleri içerir. Tıbbi tedavi gerekliyse, daha güçlü ağrı kesici ilaçlar, antibiyotikler veya gümüş sülfadiazin reçete edilebilir.

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN DOĞAL TAVSİYELER

– Lavanta veya Helichrysum (Ölmez Çiçeği) gibi uçucu yağlar, güneş yanığını hafifletmek için cilde küçük miktarlarda uygulanabilir.

– Güneş yanığında cildi yatıştırıp nemlendirmek için aloe Vera içeren losyonları kullanın. Aloe Vera, güneş yanığı ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilecek bir anestezik olan lidokain içerir. Aloe Vera ayrıca cildi soymak için iyi bir nemlendiricidir.

– Temiz bir bez kullanarak güneşte yanmış cilde soğuttuktan sonra taze demlenmiş çay sürün. Siyah çayda bulunan tanik asitin güneş yanığı ile kaplanmış cildin ısısını artırmaya ve pH dengesini yeniden sağlamaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Daha fazla soğutma etkisi için çaya nane de katabilirsiniz.

– Yanmayı yatıştırmak ve iltihapları azaltmak için güneş ışığına maruz kalan göz kapaklarına soğuk suya batırılmış çay poşetlerini uygulayın.

– Güneş yanığı hafifleyince, hindistan cevizi yağı cilt nemlendiricisi olarak kullanılabilir. Ancak, Hindistan cevizi yağını güneş kremi olarak kullanmayın. Hindistan cevizi yağı herhangi bir güneş koruma faktörü (SPF) veya UV koruması sağlamaz, güneş koruyucu yerine hindistan cevizi yağı kullanırsanız güneşte yanma olasılığı daha da yükselir.

GÜNEŞ YANIĞINI RAHATLATAN BAZI GIDALAR VE VİTAMİNLER

– Güneşte yanmış cildinize soğuk sütü temiz bir bezle uygulayın. Süt bir protein katmanı oluşturarak güneş yanığının acısını hafifletir.

– E vitamini bir antioksidandır ve güneş yanığından kaynaklanan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak E vitamini tableti alın. E Vitamini yağı soyulmuş cilde sürülebilir.

– Salatalık, doğal antioksidan ve analjezik (ağrı giderici) özelliklere sahiptir. Salatalığı, bir karıştırıcıda ezerek macun haline getirin ve yüz dahil olmak üzere yanıktan etkilenmiş alanlara uygulayın.

– Yulaf ezmesi cildin serinlemesine ve acı hissinin azalmasına yardımcı olur. Bunun için de yarım bardak yulaf ezmesini bir bardak kaynar suya koyup karıştırın. Karışım soğuduktan sonra yanık olan bölgeye uygulayın. 10 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık suyla temizleyin.

– Güneş yanıklarının üzerine elma sirkesi sürülmesi ağrı ve acıyı dindirerek yanmış olan bölgenin nemlendirilmesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

– Güneş yanıklarında mucizevi besinlerden biri de zeytinyağıdır. Zeytinyağı güneş yanığından kaynaklanan ağrıları ortadan kaldırmak ve cildi yumuşatarak sertleşmesini ve gerilmesini engellemektedir.