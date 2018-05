Güneşoğlu: "Adaylık kararım Mağusa için cesur bir adımdır"

KAYBEDECEK ZAMANI YOK: Güneşoğlu: Ya şimdi Mağusa için bir karar veririz, ya da 20 yıldır devam eden bu anlayış kenti geri dönülmez bir krize sokar. Geçmiş yıllardaki anlayışa bakınca, halen devam eden anlayışı da görünce, anlıyoruz ki Mağusa’nın kaybedecek bir dört yılı daha yok

SEVDAMIZ MAĞUSA: Güneşoğlu, “Biz bu seçimi kazanırız. Çünkü Mağusalı, bizim gaylemizin ne olduğunu biliyor. Makam ve mevki değil, Mağusa sevdalısı olduğumuzu biliyor” dedi

24 Haziran’da ülkemizde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Gazimağusa’dan bağımsız aday olan iş insanı Güneş Güneşoğlu, kentin üzerindeki iktidar kavgasından yorulduğunu belirterek, genç ve birikimli bir ekiple kentin yönetimine talip olduğunu söyledi.

“Neden aday olduğunu” HK Ajansa anlatan Güneşoğlu, “UBP Gazimağusa İlçe Başkanlığından istifa ederek aday olacak kadar” ciddi bir risk aldığını vurgulayarak, “Ya şimdi Mağusa için bir karar veririz. Ya da 20 yıldır devam eden bu anlayış kenti geri dönülmez bir krize sokar. Geçmiş yıllardaki anlayışa bakınca, halen devam eden anlayışı da görünce, anlıyoruz ki Mağusa’nın kaybedecek bir dört yılı daha yok” ifadesini kullandı.

Güneşoğlu, evinin kapılarını HK Ajans’a açtı. Eşi ve çocuklarının da adaylığına güçlü destek verdiği Güneşoğlu, “Yola çıkarken ilk görüşüne başvurduğum şüphesiz eşim ve çocuklarım. Bu desteği arkamda hissetmek, bana büyük bir güç veriyor. Zira bu süreçte ve elbette kenti yönettiğimiz dönemde, benim için ciddi bir fedakarlık yapacak olan, ailem” dedi.

Sevdası Gazi Mağusa

Mağusa sevdalısı biri olarak bu görev için ne kadar heyecanlı olduğunu gizleyemeyen Güneşoğlu, iş insanı olarak, koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için önüne çıkan zorlukları aşmaktan büyük heyecan duyduğunu anlattı.

Güneşoğlu, ekibi ile birlikte, Gazi Mağusa’yıtam anlamıyla bir deniz ve liman şehri yapmak isterken, tarihi dokusuna da sahip çıkarak, dünyanın yeniden ilgi duyduğu bir kent haline getirmek istediklerini söyledi.

Bir üniversite kenti olan DAÜ’de, öğrenci- kent bütünleşmesinin tam anlamıyla sağlanamadığı tespitini yapan Güneşoğlu, bunun için de kentin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Güneş Güneşoğlu, genç bir aday olarak, iyi bir baba, iyi bir eş ve bir hayvan sever olarak, arkasına ciddi bir destek olduğunu ifade etti.

Güneşoğlu, “Biz bu seçimi kazanırız. Çünkü Mağusalı, bizim gaylemizin ne olduğunu biliyor. Makam ve mevki değil, Mağusa sevdalısı olduğumuzu biliyor” dedi.

Doğma büyüme Mağusalıyım

SORU: Güneş Güneşoğlu’nu nasıl tanımlarsınız?

GÜNEŞOĞLU: Ben Gazimağusa’da doğdum. Aslen Baflıyız. 11 Ağustos 1974’te doğdum. O günden bu güne kadar Gazimağusa’da yaşadım ve yaşıyorum. Mağusa aşığı bir insanım.

Bugüne kadar birçok ülkeye gittim, inanın ki Gazimağusa gibi bir şehir görmedim. Bundan dolayı yaşadığım şehri sevmekle kalmayıp, ona katkı yapmayı da görev biliyorum.

Mağusalının gözündeki ışık beni aday yaptı

SORU: Sizi Mağusa Belediye Başkan adayı olmaya iten neden ne idi?

GÜNEŞOĞLU:Mağusa’nın ve Mağusalının sesi, gözlerindeki ışık. Bu kent, üzerindeki kavgalardan yoruldu. Bir iktidar kavgası var ve 20 yıldır devam ediyor. Oysa bu kent, makamı değil, kenti seven bir yönetim kadrosuna hasret. Biz bunu değiştireceğiz.

Mağusa Belediye Başkanlığı adaylığımın en büyük sebebi, Mağusa aşığı, Mağusayı seven, her zaman katkı yapan, bütün yatırımlarımı Mağusa’ya yapan bir kişi olmamdır. Çünkü başka Mağusa yok.

Partililerin tepkileri vardı

SORU: Yıllarca UBP’nin içinde mücadele etmiş ve Mağusa İlçe Başkanlığı yapmış birisi olarak neden bağımsız aday çıktınız?

GÜNEŞOĞLU: Partimizin almış olduğu bir karar vardı.Fakat, partimizin aldığı karardan sonra partilimizin tepkileri oldu alınan karara.

Ben bu arada yurt dışına gidip geldim ve geri döndüğüm zaman o seslerin dinmediğini gördüm. Partilim ve Mağusalı birçok partiliden de aday olmam yönünde teşvik edildim.

Mağusalıların sesine kulak verdim

SORU: Şu andaki Belediye Başkanı’nın icraatlarından partili rahatsız mı idi?

GÜNEŞOĞLU: Partilimizin seçimlerden birinci parti çıkması ve özellikle Mağusanın seçimlerden en başarılı ilçe olarak çıkması, UBP’ninGazimağusa’dan belediye başkan adayı çıkarması beklentisini doğurdu.

Bu yönde de telkinlerde bulundu. Fakat, parti MYK’sının almış olduğu karar doğrultusunda destek açıklandı. Ancak, bu destekten sonra da o rahatsızlık geçmedi ve talep devam etti. Mağusalı bir birey olarak, halkımız, Mağusalılar bana bu adaylığı layık gördü.

Her girdiğim platformda veya konuştuğumuz yerlerde “Sen bu işi yapabilirsin. Gazimağusa Belediyesi’ni yönetecek birisisin” diye sürekli ifade edildi.

En sonunda ben de Mağusalıların sesine kulak vererek aday oldum. Aday olduktan sonra da bana gösterilen o ilgiyi gerçekten görüyorum. Desteğin her gün büyüdüğünü görmekten çok gurur duyuyorum.

SORU: Aday çıkmanızdan dolayı parti örgütü veya partiden size karşı bir tepki oldu mu?

GÜNEŞOĞLU: Hayır, UBP’de kırgınlık olmadan ilçe başkanlığı görevimden istifamı sundum. Beni seven partililer benim yanımdadır, bunu biliyorum ve onlara da güveniyorum.

Hedef koyarak çalışırım

SORU: İş insanı olarak Mağusaya ne gibi yatırımlarınız oldu?

GÜNEŞOĞLU: İş dünyasından geliyorum. Ailemden bu görevi devraldım.O nedenle iş dünyası ile her zaman iç içe oldum. Halk çocuğuyum,her zaman da halkın içinde oldum, çünkü işimiz sokakta.

Dumlupınar Türk Spor Kulübü’nün de başkanlığını yaptım. Yatırımcı İş Adamları adlı Mağusa merkezli bir dernek kurduk. Orada kurucu başkanlık yaptım. Daha sonra Dumlupınar Spor Kulübü’ne, Gazimağusa’da sporun dibe vurduğu dönemlerde 2010 yılında başkan oldum. Orada bana başkanlık teklifi geldiğinde; bu görevi tüzük gereği iki yıl yapmayacağımı, böyle egolarımın olmadığını söyledim.

“Eğer benim başkan olmamı isterseniz ya da yönetici olmamı isterseniz. Bu önerimi kabul etmelisiniz, çünkü ben önüne hedefler koyarak çalışan birisiyim”dedim. Ve kulüpte de bir hedef belirledim kendime. O zamanlarda kulübün 3 futbolcusu vardı. Sahaya çıkacak durumumuz yoktu. O nedenle kendimize hedef koyduk, mali yapıyı inceledik.

Ve on yıllık bir hedefle yola çıktık. Çok şükür tüm hedeflerimi, ne söyledimse hepsini 8 yılda tamamladım. Dolayısıyla, ticaretle uğraştığımız için, herşeyi tasarruflu, en iyi şekilde, en düşük maliyete yapıp halka sunmayı bildiğimiz için, sürdürülebilir bir yapı ile Gazimağusa Belediyesi’ni ileriye götüreceğimize eminim.

Ufkum, vizyonum geniş. Çok ülke gördüm, oralardaki yenilikleri biliyorum. Propaganda dönemi başladığında projelerimi de ortaya koyacağım.

Tabii ki benim Dumlupınar’da başarım sadece benim başarım değil, ekibimdeki arkadaşlarımın da başarısıdır. Futbol bir takım işidir. Belediyecilik de öyle, yanınızda çalışanlarla bir takımsınız.

Bu nedenle Gazimağusa Belediyesi Belediye Meclis üyeliğine adaylığını koymuş tüm arkadaşlarıma da başarılar dilerim. Onlar da Mağusa sevgilerindendir ki aday oldular. Kim seçilirse seçilsin onların da destek olacaklarından hiç şüphem yoktur.

Takım arkadaşlarımla en iyisini düşünüyoruz

SORU: Sizin ekibiniz var mı?

GÜNEŞOĞLU: Her partiden aday çıkacak olan parti meclisi üyeleri ile çalışacağız. Ama iş dünyasında da belli bir çevremiz, devamlı istişare ettiğimiz, küçük veya büyük işletme sahipleri var. Onların da fikirlerini alıyoruz.

Sosyal yönüm çok güçlüdür. Haftanın birkaç gecesi arkadaşlarla dışardayız. Geriye kalan zamanları da evde çocuklarımla geçirmeyi seviyorum. Takım arkadaşımla birlikte Mağusa için en iyisini düşünüyoruz.

Mağusalıları denizle buluşturacağız

SORU:Gazimağusa’nın her tarafında tarih fışkırıyor. Bu kadar tarih kokan bir şehri dünyada yeterince tanıtabildiğimize inanıyor musunuz? Mağusa’da eksik olan nedir sizce?

GÜNEŞOĞLU: Bana göre en büyük eskikliğimiz, yıllardır yaptığımız dernek toplantılarda veya önceki dönemlerde belediyenin Mağusa Belediyesi’ne yapılması gerekenlerle ilgili yaptığı çalıştaylarda da söyledik.

Mağusa liman kenti olmasına rağmen sırtı denize dönük. Eğer seçilirsem, kesinlikle kamuoyu ile birlikte bu konuda gerekenin yapılması için elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar her belediye başkanı bunu söyledi…

“Mağusayı denizle buluşturacağım” ama lafta kaldı. Propaganda dönemimde, bunu nasıl, hangi kaynakla yapacağımı anlatacağım.

Mutlaka ve mutlaka Gazimağusa halkını denizle buluşturacağız.

Çok fazla tarihi yerimiz var, doğrudur. Birçok tarihi eser de toprak altındadır. Bunların gün yüzüne çıkması içinde çalışmalar yapacağız.

Tanıtım konusunda doğrudur çok geriyiz. Mağusa’nın tanıtımı için çok çalışmamız gerekiyor. Tarihi yerlerimizin dünyada daha fazla bilinir olması için de iş ortaklarımızla turizmcilerimizle çalışacağız.

DAÜ ile Belediyeyi yeniden buluşturacağız

SORU: Gazimağusa otel açısından da çok zengin değil. Konaklamaların şehirde artması adına neler yapmayı planlıyorsunuz?

GÜNEŞOĞLU: Kale içini canlandırmak adına konaklamaları burada artırmamız gerekir. Mağusa’da butik otellerin kale içine yapılması gerekiyor.

Hatta Palm Beach bölgesi, daha büyük proje ile canlandırılmalı ve büyük bir otel yapılması gerektiğine inanıyorum. Bunun yanında şunu da eklemek isterim. Bölgemizde bulunan DAÜ, uzun zamandır Gazimağusa Belediyesi ile barışık değil. İş adamı olarak söylüyorum, bir başkan adayı olarak değil, bir Gazimağusalı olarak söylüyorum. Mağusa Belediyesi ile üniversite ve halk hiçbir zaman iç içe olamadı. Bunu yapamadık. Dolayısıyla, eğer ben seçilirsem bunu başaracağıma inanıyorum.

Yurtların çoğalması ile birlikte öğrenciler şehre inmiyor. Çünkü, tüm ihtiyaçlarını yurtlar bölgesinde karşılıyor ve şehre inme ihtiyacı hissetmiyorlar. Bizler yeni oluşacak belediye meclisi ve okul yönetimi ile bunu başaracağımıza inanıyorum.

Başarı odaklı çalışma

SORU: Birkaç kelime ile diğer adaylardan farkınızın ne olduğunu söyler misiniz?

GÜNEŞOĞLU: Enerjik, hedefli çalışan, başarılı olmak için tüm çabasını ortayan koyan biriyim.

Ailem her zaman yanımda

SORU: Aileniz yanınızda mı bu süreçte?

GÜNEŞOĞLU: Eşim ve çocuklarım her attığım adımda bugüne kadar hep yanımda oldular. Gerek eşimin ailesi, gerekse benim kardeşlerim, annem-babam olsun her zaman yanımdadırlar. Kulüp başkanlığında da başarılı olmamın sebeplerinden biri de eşim ve çocuklarımın yanımda olmaları. Çünkü, ben 8 yılda nerden baksanız 40 hafta, hafta sonları maçta idim, ailemden özveride bulunarak. Onlar benim yanımda durdular ve destek verdiler. Onlara da hoşgörüleri için çok teşekkür ederim.

Olmazsa olmazım spor

SORU: Hobileriniz nelerdir?

GÜNEŞOĞLU: Spor önceliğimdir. Çocuğumla masa tenisi oynuyoruz. Onun dışında bahçe ile uğraşmayı seviyorum. Arabalardan hoşlanıyorum,hızı severim ama hemen ekleyim, yeni dönemde hız tutkularını kontrol altında tutmaları adına gençlere bir hız pisti yaptırmayı planlıyoruz. Bilinçlendirme adına, canlar feda olmasın. Hayvanları çok severim, değer veririm. Evimizin bir diğer bireyi de oğlumuz Jack’tır( evin köpeği).

Mağusa’ya hızmet etmeyi görev edindim

SORU: Mağusa halkına mesajınız ne olur? Sizi neden seçsinler?

GÜNEŞOĞLU: İlk başta da söyledim. Yapabileceğime inandığım için, daha güzel bir Mağusa için, yüzü denize dönük bir Mağusa için, üniversite ile Mağusa’nın iç içe olması için. Çocuklarımıza, gençlerimize sunacağımız imkanların daha da artması adına. Gazimağusa’yahızmet etmeyi görev edinmiş biri olarak beni seçmelerini talep ediyorum.

Eşi Hürmüs GÜNEŞOĞLU ne düşünüyor:

Mağusa onunla daha güzel hale gelecek

Hürmüs GÜNEŞOĞLU: Eşim her zaman planlı, programlı çalışır. Hedefine ulaşmak için hiç yılmadan çalışan bir kişiliğe sahip.

Hedefine ulaşacağına inandığım için de her attığı adımın destekçisiyim. Her zaman yanındayım. Eşim çok yardımsever bir kişiliğe sahip.

Tanır veya tanımaz, ihtiyacı olan herkese yardım eder, çok duygusal ve merhametli bir kişiliğe sahiptir.

Bu yönünden dolayı, etrafta her zaman için ondan olumlu bahsedilir. Eminim ki Mağusa onunla birlikte daha güzel hale gelecek. En çok arzuladığım Mağusa için ihtiyaç olan, bir kordon boyu yaratılmasıdır. İnanıyorum ki seçilirse Mağusa’nın bu ihtiyacını karşılayacaktır.

Babamla gurur duyuyorum

Küçük kızı Odenya GÜNEŞOĞLU:

Babamınadaylığına çok olumlu bakıyorum. Babam bizimle arkadaş gibi. İyi niyetlidir. Eğer kazanırsa Mağusaya katkıları olacağına inanıyorum.

Babam bizlerin yol göstericisi. Ne kadar yoğun olursa olsun bizlere zaman ayırır. Onunla gurur duyuyorum..

Gençler için ciddi yatırımlar yapacaktır

Büyük kızı Opalya GÜNEŞOĞLU:

Babamın seçilmesi halinde Mağusa’ya büyük katkıları olacağına inanıyorum. Spor alanında gençlere ciddi katkı sağlayacaktır, bunu ispat etti. Babam hayvansever biridir ve hayvanları çok sever. Şehre birçok yenilikler, yatırımlar yapacaktır.

Şu anda gençler nerede ise evden çıkmıyor. Sürekli bilgisayara gömülü… Gençler için aktiviteler artarsa ben inanıyorum ki onlar da masa başından kalkıp sosyalleşeceklerdir. Hayatı boyunca gençliğe hizmet eden babam, eminim ki Mağusalı gençler için de bir şanstır. Biz sonuna kadar yanında durmaya devam edeceğiz.