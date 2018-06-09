Güneşoğlu Mağusa'da atağa kalktı

24 Haziran Yerel Seçimleri Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güneş Güneşoğlu, Gazimağusa Suriçi bölgesini ziyaret etti.

Kalabalık bir kafile ile Mağusa’nın tanınmış kişilerinin de eşliğinde Surlariçi’ni ziyaret eden Güneşoğlu, Mağusa Suriçi ile ilgili projelerini anlattı.Seçilmesi halinde Suriçi’ni turizm ve eğlence merkezi hale getireceğini dile getiren Güneşoğlu, esnaflar tarafından yoğun bir sevgi ve destekle karşılandı.