Güneş’te dev bir delik ortaya çıktı… Dünya’nın 30 katı büyüklüğünde

Güneş'te 2. dev bir delik ortaya çıktı ve cuma gününe kadar Dünya'ya 1,8 milyon mil hızla Güneş rüzgarları gönderebilir.

Geçtiğimiz günlerde Güneş’te Dünya’nın 30 katı büyüklüğünde bir koronal delik keşfedilmesinden sonra ikinci bir delik daha ortaya çıktı. İlki kadar büyük olmasa da yeni koronal deliğin de 18 ila 20 Dünya büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Koronal delikler, uydulara zarar verebilecek ve Dünya’ya ulaşırlarsa çarpıcı auroraları ortaya çıkarabilecek Güneş rüzgarlarına neden olur. Bilim insanları, bu rüzgârların bazı bölgelerde kutup ışıklarını tetikleyebileceğini söyleseler de altyapıya zarar vermelerinden endişe etmiyorlar.

Reading Üniversitesi’nde uzay fiziği profesörü olan Mathew Owens, Güneş’in yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen aktivitesinde zirveye yaklaştığı için, bu deliklerin Güneş’in ekvatorunun yakınında görünme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

University College London’da uzay ve iklim fiziği profesörü olan Daniel Verscharen de koronal deliğin şeklinden ziyade konumunun ilginç olduğunu söyledi.