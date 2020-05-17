Güney Kıbrıs'tan gelen 1 yangın söndürme uçağı da yangına müdahale ediyor

Güneyden gelen 1 yangın söndürme uçağı da yangına müdahale ediyor

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile şu anda güneyden gelen yangın söndürme uçağı, Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri ile birlikte kuzeydeki yangına müdahale ediyor

Tepebaşı köyünde başlayan ve Kalkanlı’daki ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne kadar ulaşan yangına havadan müdahale etmek amacıyla, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın girişimi ile şu anda güneyden gelen yangın söndürme uçağı, Türkiye’den gelen yangın söndürme helikopteri ile birlikte kuzeydeki yangına müdahale ediyor

Güney’de, Ayia Napa ve Limasol’daki yangınların sürmesi nedeniyle Rum hükümetinin yangın söndürme helikopterlerini, söz konusu bölgelerdeki yangınlara gönderdiği belirtilirken, yangın söndürme uçağının Cumhurbaşkanlığı’nın talebi, Dışişleri Bakanlığı’nın da BM aracılığıyla koordinesi sayesinde geleceği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye’den gelen 2 helikopterin ardından, 3’üncüsünün de yola çıkacağı gelen bilgiler arasında.