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Güney Kore'deki tüm okullarda kahve yasaklanacak

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Güney Kore hükümetinin sağlıklı yaşamı teşvik etme amaçlı başlattığı bir program çerçevesinde ülkedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı ve tüketiminin yasaklanması planlanıyor. Yasak sadece öğrenciler değil öğretmenler için de geçerli.
Güney Kore'deki tüm okullarda kahve yasaklanacak

Korea Times'ın haberine göre Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı 14 Eylül'den itibaren ülkedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı ve tüketimini yasaklayacak.

 

Bakanlık bu adımla fazla kahve tüketiminin yan etkileri olan kalp çarpıntısı, uyku bozuklukları, baş dönmesi ve asabiyet gibi yan etkiler ile mücadele edileceğini vurguladı.  Bakanlık küçük yaştakilerin sürekli kahve tüketmesinin fiziksel ve akıl sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısında da  bulundu.

Bir bakanlık yetkilisi "Düzenleme ile çocuklar ve gençler arasında sağlıklı gıda tüketme alışkanlığı yaratılması amaçlanıyor. Kahvenin tüm okullarda yasaklandığından emin olmak için gerekeni yapacağız" dedi.

Ülkede şu anda mevcut olan yasaya göre, yüksek kalorili, yüksek kafein düzeyli veya besin değeri düşük ürünlerin okullarda satışı kısıtlanmış ya da yasaklanmış durumda.

Ancak yetişkin içeceği olarak tanımlanmış kahve, okullardaki otomatik satış makinelerinde satılabiliyor ve öğrenciler de bu ürüne ulaşabiliyor. Yeni yasağın öğretmenleri de kapsayacağı belirtildi.

GÜNEY KORE, 10-19 YAŞ ARASI ÇOCUK VE GENÇLER ARASINDA EN YÜKSEK İNTİHAR ORANINA SAHİP ÜLKE

Ancak öğrencilerin uzun ders çalışma saatleri ve stresle baş etmek için  kahvenin yardımına başvurduğu endişesi de var.

Zira Güney Koreli öğrenciler geleneksel olarak ülkedeki en iyi üniversitelere girmek için birbirleriyle kıyasıya yarışmaları konusunda büyük baskılar altında kalıyor. 

Berkeley Political Review'a göre Güney Kore, 10 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençler arasında en yüksek intihar oranına sahip.

Bu intiharların büyük kısmının eğitim ile alakalı olduğu belirtiliyor. Güney Kore'de çocuklar genellikle 16 saatini okul ve okul sonrası programlarda geçiriyor. Ülkede bir öğretim yılı 11 ay sürüyor.

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