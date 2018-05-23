Güngördü: "Esnaf ve zanaatkarlara katkılarımız sürecek"

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret ederek, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ve Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile görüş alış verişinde bulundu. Mahmut Kanber ve Hürrem Tulga, bağımsız aday Nidai Güngördü’nün başkanlığı döneminde KTEZÖ’ye büyük katkıları olduğunu açıkladı.

GÜNGÖRDÜ: KTEZÖ’YE KATKI KOYMAKTAN MUTLUYUM

Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, meslek gruplarını tek bir çatı altında toplayan ve 1994 yılından itibaren ciddi bir örgütlenme süreci yaşayan KTEZÖ’nün yaptığı bu çalışmaların verimini son 5 yıldan beridir almaya başladığını söyledi. Nidai Güngördü, merhum Taner Akcan’ın KTEZÖ’nün gelişiminde büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Güngördü, meslek eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, ülkede yaşanan usta eleman sıkıntısının yapılan eğitim çalışmalarıyla aşılmaya başlandığını ifade etti. Bu topraklarda varolup kendi kendimizi yönetmemizin üretimden geçtiğine işaret eden Güngördü, gençleri eğitip onlara fırsatlar sunarak iş hayatına kazandırmak zorunda olunduğunu vurguladı. KTEZÖ tarafından eğitim ve çıraklık kursları yapılan SOS Çocuk Köyü bünyesindeki GİGEM’e destek vermekten mutluluk duyduğunu anlatan Güngördü, esnaf ve zanaatkarların önünün açılması için yerel yönetimlerin katkı koyması gerektiğini savundu.

KANBER: GÜNGÖRDÜ ESNAF VE ZANAATKARLARIN YANINDA OLDU

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Girne Belediyesiyle birkaç yıldan beri yakın çalışmaya başladıklarını ve uyum içinde olduklarına dikkat çekti. Mahmut Kanber, başkan Güngördü’nün sivil toplum ve meslek örgütlerini paydaş olarak görüp hareket etmesinin kendisini memnun ettiğini belirterek, Girne-Çatalköy İmar Planı’nda kendilerinin de görüş verdiğini ifade etti. Kanber, çeşitlenmeyen yoğun meslek enflasyonunun imar planında çözüleceğini dile getirdi. Kanber, Girne Belediyesi ve Tesissatçılar Birliğinin yaptığı protokol sayesinde inşaatlarda denetim ve kalitenin artacağını kaydetti. Çıraklık ve eğitim çalışmalarına maddi ve manevi katkılar yapan Güngördü’ye teşekkürlerini sunan Kanber, Girne’deki sorunları birlikte çözmeye hazır olduklarını vurguladı.

TULGA: GÜNGÖRDÜ’NÜN BÜYÜK YARDIMLARI OLDU

Genel Koordinatör Hürrem Tulga ise Nidai Güngördü’nün başkanlığı döneminde herzaman yanlarında durduğuna işaret ederek, bu dönemde KTEZÖ’ye üye kayıtları, başvuru ve yönlendirme konusunda yardımcı olunduğunu söyledi. Hürrem Tulga, başkan Güngördü’nün kooperatifleşme konusunda da yanlarında olduğuna dikkat çekerek, Girne-Çatalköy İmar Planı’ndan dolayı memnun olduğunu ifade etti. Nidai Güngördü’ye seçimde başarılar dileyen Tulga, başkanın seçilmesi durumunda işbirliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı.