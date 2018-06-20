  • BIST 94.552
  • Altın 193,982
  • Dolar 4,7377
  • Euro 5,4923
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi

» »
Girne Belediye Başkanı, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi. 
Güngördü, Ozanköy’de miting düzenledi

Güngördü’nün basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Ozanköy meydanında yapılan mitinge UBP’li meclis üyesi adayları da katıldı. Nidai Güngördü mitingde yaptığı konuşmada, 4 yıllık dönemde Ozanköy’de altyapı ve üst yapı çalışmaları yanında spora, tarihi ve kültürel değerlere büyük yatırım yaptıklarını ifade etti. 
Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğunu iddia eden Güngördü, rakiplerinin bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırdığını öne sürdü.

“SPORA BÜYÜK KATKI YAPILDI”
Nidai Güngördü, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’na yaklaşık 120 bin TL yatırım yaptıklarını, spor kulübünün üzerine oyuncular için lojman inşa ettiklerini ve şampiyon olan takıma prim verdiklerini söyledi. Güngördü, yapılan yatırımlarla 4 yılda Ozanköy’de büyük değişim ve gelişim yaşandığını söyleyerek yeni dönemde Ozanköye aktivite merkezi yapılacağını sözlerine ekledi.

“TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILDI”
Güngördü, Ozanköy’deki 11 kilometre uzunluğunda galvaniz su borusunu değiştirdiklerini, kaldırım yapıldığını, yollarının asfaltlandığını ve köy içinin parkeyle kaplandığına dikkat çekti. Güngördü, köy mezarlığında çevre düzenlemesi yapıldığını belirterek, köydeki şehitler için şehitlik yapıldığını dile getirdi. Güngördü, köyde yetişen Osman Türkay’ın anıtının yapıldığını ifade ederek, yer altı çöp konteynerlerinin yerleştirildiğini ve gelin deresinde de düzenleme yapıldığını kaydetti.

“YALAN HABER YAPTIRIYORLAR”
Güngördü, bazı basın ve yayın organlarında başka bir adaya avantaj sağlamak için Girne Belediyesi hakkında yalan haberler yapıldığını iddia ederek, “Yapılan kamuoyu araştırmalarında açık farkla önde olduğumuzu gördüler. Bilerek ve isteyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek için haber yaptırıyorlar” diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP, Serdarlı’da aday tanıtım etkinliği düzenledi20 Haziran 2018 Çarşamba 15:40
  • Harmancı: “Hedefimiz sağlanan ekonomik istikrarı devam ettirmek”20 Haziran 2018 Çarşamba 15:00
  • Yalkut: "Yeni Erenköy'ün kurtuluşu için sayılı günler kaldı"20 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
  • Gencay Eroğlu: “Ortaköy, Lefkoşa’nın geneli gibi öksüz bırakılmıştır, ama biz bunu değiştireceğiz”19 Haziran 2018 Salı 19:20
  • Sertoğlu: “Lefkoşa’ya gerçekten katkı sağlayacağıma inandığım için aday oldum”19 Haziran 2018 Salı 19:15
  • Adalıer: “Üniversite ile belediye Mağusa için birlikte çalışacak”19 Haziran 2018 Salı 19:10
  • Yüksek Seçim Kurulu’ndan duyuru19 Haziran 2018 Salı 19:05
  • Çelebi Oray Sitesi'nde bildiri dağıttı19 Haziran 2018 Salı 19:00
  • Gencay Eroğlu LTB’yi ziyaret ederek çalışanlarla görüştü19 Haziran 2018 Salı 18:55
  • Ethem Akmercan Türkmenköy’ü ziyaret etti19 Haziran 2018 Salı 18:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti