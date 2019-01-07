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Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

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Girne Belediyesi ile Türk Ocağı Limasol (TOL) Spor Kulübü arasında kulübe otopark verilmesi konusunda protokol imzalandı.
Güngördü: “Spora katkımız sürecek”

Girne Belediyesi ile Türk Ocağı Limasol (TOL) Spor Kulübü arasında kulübe otopark verilmesi konusunda protokol imzalandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bireyler yetişmesi için sporun desteklenmesi gerektiğini belirterek, belediye sınırları içindeki spor kulüplerine her ay düzenli olarak maddi yardım yaptıklarını söyledi.

Nidai Güngördü, bazı spor kulüplerine gelirlerini artırması için geçmişte otopark verildiğine dikkat çekerek, TOL’dan gelen talep doğrultusunda belediye meclisi kararıyla Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkın kullanımının kulübe verildiğini kaydetti.

Güngördü, spor kulüplerine katkılarının süreceğini sözlerine ekledi.

Karakaya: “Gelirlerde artış yaşanacak”

TOL Başkanı Şükrü Karakaya ise, otoparkın kullanımlarına verilmesinin ardından kulübün gelirlerinde artış yaşanacağına dikkat çekerek, kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile meclis üyelerine Yönetim Kurulu adına teşekkürler etti.

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