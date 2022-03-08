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Gürcafer: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Son Bulması İçin Gerekli Adımlar İvedilikle Atılmalı”

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Gürcafer: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Son Bulması İçin Gerekli Adımlar İvedilikle Atılmalı”
Gürcafer: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Son Bulması İçin Gerekli Adımlar İvedilikle Atılmalı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, kadınların toplumsal ve siyasi alanlardaki temsiliyetinin halen arzu edilen noktada olmadığı gibi, çalışma hayatında da etkinliğinin yeterince arttırılamadığını belirtti
 

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kadın istismarı, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının ise gündemi meşgul eden konular arasında yerini koruduğunu kaydederek bu hususta ivedi ve kararlı adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.
 

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, İstatistik Kurumu’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı kadın istatistiklerinde KKTC’de kadın nüfusunun yüzde 74,1’inin çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer aldığını, istihdam oranının ülkedeki erkeklerde yüzde 49 iken kadınlarda bu oranın yüzde 30,4 olarak hesaplandığı belirtti. 
 

İstatistik Kurumu’nun işgücüne dahil olmayan nüfusun yüzde 54,3’ü kadınlardan oluştuğuna işaret ettiğini belirten Gürcafer, “Şiddet, fiziksel, cinsel ve psikolojik olabileceği gibi, ekonomik istismar şeklinde de olabiliyor. Bu noktada kadına yönelik her türlü şiddetin son bulmasını umuyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü selamlıyorum” dedi.

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