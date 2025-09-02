Güzelyurt'ta taciz iddiası!

Polis memuru Mustafa Gökçe mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının Güzelyurt'ta meydana gelen "Cinsel Saldırı" suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 29 Ağustos tarihinde Güzelyurt'ta bulunan Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'ndeki çay ocağında çalışan S.A.’nın rızası olmadan yanağından ve dudağından öperek cinsel saldırıda bulunduğunu, yapılan şikayet üzerine de 1 Eylül tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını aktardı.

Zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, işsiz olan zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkası bulunmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakit teminat yatırması, 1 KKTC vatandaşı kefilin 200 bin TL'lik kefalet sendi imzalaması ve iki haftada bir en yakın polis karakoluna giderek ıspat-ı vücut yapması karşılığında teminata bağlanmasına emir verdi.