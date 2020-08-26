  • BIST 1.100
  • Altın 454,702
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6852
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi

» »
HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi
HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede son zamanlarda artan koronavirüs vakaları, pandemi hastanesinin olmaması ve ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişelerini dile getirerek, tüm bunların ruh sağlığını etkilediğini belirtti.

Büyükoğlu yazılı açıklamasında, sendika yönetimi olarak bir baba, bir anne, bir vatandaş olarak hükümetten beklentilerinin güvenli, bilimsel ve sağlıklı kararlar alması olduğunu, ancak hükümetin vatandaşın beklentilerinden çok seçime odaklandığını savunarak UBP-HP koalisyonunu eleştirdi.

Hak-Sen Genel Başkanı Eren Büyükoğlu, salgının kaygıları artırdığını, insan psikolojisini de olumsuz etkilediğini kaydederek ebeveynlerin eğitimin nasıl olacağı konusundaki açıklamalardan tatmin olmadığını kaydetti.

“Ebeveynlerin okulların güvenli bir şekilde açılacağı konusunda endişeleri devam etmekte, çoğunluğu çalışıyor olan ebeveynler ise dönüşümlü eğitim sistemine geçilecek olmasıyla çocukların okul dışında geçirecekleri zaman konusunda veyahut online eğitimde başarıyı yakalamada yetersiz kalacaklarını düşünmektedir” diyen Büyükoğlu, şöyle devam etti:

“Kaldı ki, evinde bilgisayar ve internet bulunmayan çocukların online eğitimi nasıl alacağı, bunun eğitimde fırsat eşitliğine ters düştüğünü savunmaktadır. Ayrıca çoğunluğu çalışan ebeveynlerin çocukları dönüşümlü eğitim sistemine geçilmesiyle, okul dışında nerede kalacakları da ebeveynleri zorlayan bir durumdur.”

Tüm bu kaygıların giderilmesinin ülkeyi yönetenlerin alacağı ve atacağı sağlıklı, bilimsel ve istikrarlı kararlar olduğunu belirten Büyükoğlu, ülkenin bir sivil toplum kuruluşu olan Hak-Sen’in, gerek üyelerinin, gerekse tüm halkın endişelerini önemsediğini, belirsizlik ve kaos ortamında insanın ruh sağlığında sıkıntılar yaşanmasını asla kabul etmezken, her gün vaka artışlarını normal bir durummuş gibi dile getiren hükümet yetkililerini ise kınadıklarını kaydetti.

Büyükoğlu “Bir kez daha yineliyoruz ki, bizim derdimiz seçim değil geçim, bizim derdimiz çocuklarımızın geleceği, bizim derdimiz sağlık, bizim derdimiz güven” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:18
  • Girne Belediyesi’nden kan bağış kampanyası için çağrı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:10
  • KTTO, ‘Bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek’ Kampanyası Başlatma Kararı Aldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:08
  • HAK-SEN Endişelerini Dile Getirdi26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
  • Lefkoşa’da posta yolu ile uyuşturucu madde temin ediyordu. Teminatla serbest kaldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:58
  • BM aracılığıyla üç zanlının daha iadesi gerçekleşti26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:50
  • Soyalan'ın “Deniz’in Sesi” Şiir Kitabı Tanıtıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:35
  • 'Öğrenci sayısında artış olacak'26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:32
  • KTOEÖS:Öğretmenlerimiz Görevlerinin Başındadır26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:57
  • Sağlık Bakanlığı: "Hemşirelere yemek verilmeyeceği haberi yalan"26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti