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Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirildi

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Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.
Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret gerçekleştirildi

Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesine dün, yüzlerce kişinin katıldığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Gazimagusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele’ de oluşturulan toplanma noktalarından, Din İşleri Başkanlığınca kendilerine tahsis edilen otobüslerle sabah sekizde hareket eden 300 kişilik kafile, 09.00’da Metehan Sınır Kapısı’dan geçiş yapmaya başladı.

Ziyaretçileri taşıyan konvoy; Metehan Sınır Kapısından, Hala Sultan Tekkesine kadar olan güzergâh boyunca, Rum polisinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, gruplar halinde Hala Sultan Tekkesine ulaştı. Hala Sultan Teknesini ilk kez ziyaret etme fırsatını yakalayan ziyaretçiler bol bol hatıra fotoğrafı çekti, Türbeyi ve haziresini gezdi, abdest aldı, namaz kıldı, okunan mevlidi şerifi, Kuran-ı Kerimi dinledi ve dualar etti.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Öğle namazından önce camii içerisinde cemaatin yönelttiği Hala Sultan ve Hala Sultan Tekkesine ilişkin çeşitli soruları yanıtladı. Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın kıldırdığı Öğle Namazının ardından Camiye gelen dini liderlerin temsilcileri, liderleri adına ziyaretçilerin geçmiş bayramlarını kutladı.

İsveç Büyükelçilik yetkilisi ve RT (Religious Track) koordinatörünün yaptığı kısa Kurban Bayramı kutlama konuşmasının ardından ziyaret sona erdi ve ziyaretçiler araçlarına binmek üzere Hala Sultan Tekkesinden ayrıldı.

İsveç elçiliğinin himayesindeki Religious Track’ın katkılarıyla, Din İşleri Başkanlığının organize ettiği 13’üncü ziyaret olan bugünkü ziyaret programına katılanlara da Din İşleri Başkanlığınca yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

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