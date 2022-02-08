Halil Falyalı Kimdir

Uğradığı silahlı saldırı sonucu ismi tekrar gündeme gelen Halil Falyalı, ilk olarak Sedat Peker'in iddialarıyla duyulmuştu.

Les Ambassadeurs Hotel'in sahibi Halil Falyalı, iddialara göre KKTC'de 40 milyon pound değerindeki illegal kumar pazarının hakimi.

Peker, yayımladığı bir videoda Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı da hedef almış, Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Üstelik bu ağın destekçilerinden birinin de Süleyman Soylu olduğunu söylemişti. Peker, söz konusu videoda Halil Falyalı'nın da bu ağın merkezinde olduğunu iddia etmişti.

Falyalı, yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başladı. Birçok otel işletmeciliği ve Casino yöneticiliği yapmış olan Falyalı, Kıbrıs’ın en güzide otelleri arasında yer alan Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor. Sedat Peker'in iddialarının ardından Halil Falyalı'nın ünlü isimler, siyasetçiler ve Bahçelievler katliamında Türkiye İşçi Partisi üyesi gençleri boğarak öldüren Haluk Kırcı ile de fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberle de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

O dönem Falyalı, Reuters'a "Biz Fulham'ı almak istiyoruz. Kardeşim Hüsnü, kulüp başkanı Muhammet Al Fayed ve onun finansal direktörü ile toplantı yaptı. Kulüp, toplamda bize 100 milyon sterline mal olacak. Fulham'ın mali yapısı şimdilerde pek iyi değil, ancak biz bunu iyileştireceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Falyalı'ya dair 2016 yılında, İstanbul polisi tarafından yapılan ve tam 780 milyon dolarılık mal varlığına el konulduğu belirtilen bir operasyon haberi bulunuyor. Ülkeyi yılda 12 milyar dolar zarara soktuğu belirtilen çeteye yönelik operasyonda, İstanbul'da 6 ayrı ofisleri olduğu tespit ediliyor. Çetenin günlük işlem hacminin ise tam 40 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Halil Falyalı’nın tutuklanmasının ardından Başbakan Ersan Saner’in içinde yer aldığı bir ‘kaset’ iddiası patlak vermişti. Saner, sosyal medyada dolaşıma giren müstehcen video ardından kendine komplo kurulduğunu belirtmiş ancak istifa da etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Halil Falyalı'nın korunduğunu belirterek "Halil Falyalı sürekli olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) yönetiminin en üst kademeleri ile birlikte anılan bir isim olmuştur. Her düzeydeki seçimlerde UBP’yi tüm maddi imkânlarıyla desteklediği herkesçe biliniyor. Çeşitli kirli ve yasadışı ilişkilerin Halil Falyalı ismiyle de bağlantılı olduğu yönünde iddiaların olduğu biliniyor." demişti.