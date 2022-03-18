  • BIST 2.139,53
  • Altın 917.783
  • Dolar 14.7706
  • Euro 16.2743
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Halk Plajını Ağaçlandırma

» »
Halk Plajını Ağaçlandırma
Halk Plajını Ağaçlandırma

İskele Belediyesi, halkın kullanımında olan ve olmaya devam edecek İskele Belediyesi Halk Plajı’nın etrafını ağaçlandırmayı ve yeşil alan yaratmayı sürdürüyor. 7’den 70’e, yerli yabancı çok sayıda turistin 4 mevsim ziyaret ettiği, yeşili ve mavisiyle, kumu ve güneşiyle göz dolduran, Forbes Dergisi’nde dahi dünyanın en iyi sahili seçilen İskele, kıskandırmaya devam ediyor. İskele Belediyesi bu kez Halk Plajı’nda çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü nedeniyle Çanakkale Şehitleri anısına, İskele Belediyesi Halk Plajı ile İskele Belediyesi Otoparkının bulunduğu alanın hemen ortasında yola bakan İskele Belediyesi’ne ait araziye İskele halkını temsilen İskele Belediyesi ve öğrenciler tarafından hurma ağaçları ekildi. Etkinlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çanakkale Şehitleri anısına ağaç ektiklerini, bundan da gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Sadıkoğlu İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara büyük önem verdiğini de hatırlattı.

 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN ANISINA YAKLAŞIK 50 ADET HURMA AĞACI EKİLDİ

İskele Belediyesi; iskele belde halkı ve öğrencileri adına, Çanakkale Şehitleri anısına ağaç dikimi gerçekleştirdi. İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önündeki Çanakkale Şehitlerini Anma töreninin ardından İskele Belediyesi Halk Plajı’nın yola bakan İskele Belediyesi’ne ait arazide gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, KTBK’ndan Personel Albay Erkut Ekinci, GKK’dan Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, İsmail Y. Osum, Eray Göksan, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve İsmail Osum, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf TMK, müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

 

SADIKOĞLU:  “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA AĞAÇ EKMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğrenciler ve İskele belde halkını temsilen İskele Belediyesi tarafından yaklaşık 50 adet hurma ağacının Çanakkale Şehitleri anısına ekildiği etkinlikte konuştu. İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara çok büyük önem verdiklerini bir kez daha üstüne basa basa hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan İskele Kaymakamı’na, komutanlara, meclis üyelerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu konuşmasında şunlara yer verdi: “Bugün bizim için anlamlı bir gün, çünkü bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü.  İskele’mizin hatta adamızın en gözde yerlerinden biri olan iskele Belediyesi Halk Plajı’mızda şehitlerimiz anısına ağaç dikme etkinliği düzenledik. İskele Kaymakamımıza, komutanlarımıza, İskele Polis Müdürümüze, meclis üyelerimize, öğretmenlerimize, geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ederim. İskele Belediyesi’nin vizyonunda kamusal alanlara vermiş olduğumuz değer ortadadır. Aziz şehitlerimizi ilelebet yaşatabilme adına bu etkinliğimizi düzenledik. Bu vesileyle Çanakkale Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

halk-plaji-agaclandirma3.jpg

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğuz: Çanakkale Zaferi, şanlı bir destan18 Mart 2022 Cuma 15:45
  • Arıklı, BTHK’daki Çalışmalar Hakkında Bilgi Aldı18 Mart 2022 Cuma 15:30
  • Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!18 Mart 2022 Cuma 15:22
  • Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan paranın tamamını iade etmedi18 Mart 2022 Cuma 15:15
  • Suya da zam geldi!18 Mart 2022 Cuma 15:10
  •  18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde İskele’de de tören düzenlendi18 Mart 2022 Cuma 13:50
  • Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı18 Mart 2022 Cuma 13:48
  • Haberlerde İntihar Girişimi Videolarına Kınama Kararı18 Mart 2022 Cuma 13:44
  • Slovakya Büyükelçi Jan Skoda UBP’yi ziyaret etti18 Mart 2022 Cuma 13:38
  • Baybars: Belediyeler Reformu'nu “Ben yaptım oldu” anlayışına teslim etmeyin18 Mart 2022 Cuma 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti