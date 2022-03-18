Halk Plajını Ağaçlandırma

İskele Belediyesi, halkın kullanımında olan ve olmaya devam edecek İskele Belediyesi Halk Plajı’nın etrafını ağaçlandırmayı ve yeşil alan yaratmayı sürdürüyor. 7’den 70’e, yerli yabancı çok sayıda turistin 4 mevsim ziyaret ettiği, yeşili ve mavisiyle, kumu ve güneşiyle göz dolduran, Forbes Dergisi’nde dahi dünyanın en iyi sahili seçilen İskele, kıskandırmaya devam ediyor. İskele Belediyesi bu kez Halk Plajı’nda çok anlamlı bir etkinliğe imza attı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıl dönümü nedeniyle Çanakkale Şehitleri anısına, İskele Belediyesi Halk Plajı ile İskele Belediyesi Otoparkının bulunduğu alanın hemen ortasında yola bakan İskele Belediyesi’ne ait araziye İskele halkını temsilen İskele Belediyesi ve öğrenciler tarafından hurma ağaçları ekildi. Etkinlikte konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Çanakkale Şehitleri anısına ağaç ektiklerini, bundan da gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Sadıkoğlu İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara büyük önem verdiğini de hatırlattı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN ANISINA YAKLAŞIK 50 ADET HURMA AĞACI EKİLDİ

İskele Belediyesi; iskele belde halkı ve öğrencileri adına, Çanakkale Şehitleri anısına ağaç dikimi gerçekleştirdi. İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önündeki Çanakkale Şehitlerini Anma töreninin ardından İskele Belediyesi Halk Plajı’nın yola bakan İskele Belediyesi’ne ait arazide gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, KTBK’ndan Personel Albay Erkut Ekinci, GKK’dan Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, İsmail Y. Osum, Eray Göksan, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve İsmail Osum, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, İskele Ticaret Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf TMK, müdürler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SADIKOĞLU: “ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA AĞAÇ EKMEKTEN GURUR DUYUYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, öğrenciler ve İskele belde halkını temsilen İskele Belediyesi tarafından yaklaşık 50 adet hurma ağacının Çanakkale Şehitleri anısına ekildiği etkinlikte konuştu. İskele Belediyesi’nin kamusal alanlara çok büyük önem verdiklerini bir kez daha üstüne basa basa hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, etkinlikte kendilerini yalnız bırakmayan İskele Kaymakamı’na, komutanlara, meclis üyelerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu konuşmasında şunlara yer verdi: “Bugün bizim için anlamlı bir gün, çünkü bugün 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü. İskele’mizin hatta adamızın en gözde yerlerinden biri olan iskele Belediyesi Halk Plajı’mızda şehitlerimiz anısına ağaç dikme etkinliği düzenledik. İskele Kaymakamımıza, komutanlarımıza, İskele Polis Müdürümüze, meclis üyelerimize, öğretmenlerimize, geleceğimiz olan gençlerimize ve çocuklarımıza teşekkür ederim. İskele Belediyesi’nin vizyonunda kamusal alanlara vermiş olduğumuz değer ortadadır. Aziz şehitlerimizi ilelebet yaşatabilme adına bu etkinliğimizi düzenledik. Bu vesileyle Çanakkale Şehitlerimizi ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”