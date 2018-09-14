Hamit: "Festival STÖ'ler için önemli"

Lefkoşa ve Gazimağusa’da 15 Eylül- 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 3. Açık Kapı Festivali’nin duyurusu bugün düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.



“Sivil Toplum Yollarda” sloganıyla düzenlenen Festival, daha güçlü ve kapsayıcı bir sivil toplum vizyonuyla gönüllüğü teşvik etmeye, Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) çalışmalarını toplum tarafından daha görünür kılmaya ve Ada çapında STÖ’ler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.



AMBERG: “STÖ’LERN KAMU YARARI GÜDEN ÇALIŞMALARI TANITILACAK”



Festivalle ilgili bu sabah düzenlenen basın toplantısında, Sivil Alan Teknik Destek Projesi Takım Lideri Marija J. Amberg, 3. Açık Kapı Festivali’nin temel hedeflerini sivil toplum örgütlerinin kamu yararı güden çalışma ve faaliyetlerini topluma tanıtmalarını teşvik etmek ve bunu gerçekleştirmelerini destekleyip, halkla yakınlaşmalarını sağlayacak fırsatı yaratmak olarak açıkladı.



Amberg, ayrıca festivalin adadaki STÖ’lerin buluşmaları, ağ kurmaları ve faaliyetlerinde yer alacak katılımcılarla kuracakları ilişkiler sayesinde gönüllülüğü teşvik etmek için de bir fırsat olacağını ifade etti.



Festivalin koordinasyonundan sorumlu Organizasyon Komitesi temsilcileri de Açık Kapı Festivaliyle ilgili bilgi verdi.



DEĞER: “62 STÖ, 120’DEN FAZLA ETKİNLİK”



Peace Players – Kıbrıs’tan Süreyya Çelmen Değer yaptığı konuşmada, bu sene festivale 62 STÖ’nün 120’den fazla etkinlikle katıldığını belirtti.



Değer, festivale katılan dernek, vakıf, platform, inisiyatif ve aktivistlerin, projeleri ve faaliyetleriyle ilgili halkı bilgilendirmeyi ve her yaştan insanı gönüllü olmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Bu sene 3. Açık Kapı Festivali çerçevesinde, Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda, 15 Eylül Cumartesi 17.00-20.00 saatleri arasında ve Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda 13 Ekim Cumartesi 16.00-19.00 saatleri arasında “Sivil Toplum Festivalleri” düzenleneceği bilgisini veren Değer, festivallerde, adadaki STÖ’lerin, çalışmalarını topluma tanıtacakları faaliyetlerin yanı sıra, konserler, dans gösterileri ve çocuk aktivitelerinin de ziyaretçileri beklediğini belirtti.



EROĞLU: "KAPILAR HALKA AÇIK"



Sosyal Dönüşüm Merkezi’nden Melis Eroğlu, sivil toplum festivallerinin yanı sıra, festival süresince, 28 STÖ’nün film ve belgesel gösterimleri, doğa yürüyüşleri, köy festivalleri, atölyeler, paneller, bilgilendirme oturumları gibi birçok etkinlik düzenleyerek halka kapılarını açık tutacaklarını açıkladı.



HAMİT: "FESTİVAL STÖ'LER İÇİN ÖNEMLİ"



Mağusa Gençlik Merkezi’nden (MAGEM) Mertkan Hamit, Açık Kapı Festivali’nin, halkın sivil toplum örgütlerindeki gönüllü ve çalışanlar ile tanışması, yürüttükleri kamu yararı güden çalışmalar hakkında bilgi almasına olanak sağlıyor olması ve herkese, dernekler, vakıflar ve inisiyatiflerde gönüllülük yapma fırsatı sağlaması sebebiyle çok önemli olduğunu vurguladı.



Hamit, STÖ’ler hakkında daha fazla kişinin bilgi edinmesi ve farkındalığını artırmasıyla onları destekleme ve faaliyetlerinde gönüllü olma konusunda daha istekli olacaklarını da ifade etti.



Hamit, STÖ’lerin, sivil toplum çalışmalarına ilgi duyanlarla buluşmayı heyecanla beklediklerini kaydederek herkesi sivil toplum festivallerine ve “Açık Kapı Festivali” etkinliklerine katılmaya davet etti.



3. Açık Kapı Festivali programına www.sivilalan.eu ve www.facebook.com/civicspacesivilalan sayfalarından ulaşılabiliyor.



Festival hakkında daha fazla bilgi almak için Sivil Alan ile 227 65 05 veya 0542 878 42 14 telefon numaralarından iletişime geçilebiliyor.



Festivalin Organizasyon komitesi Yeşil Barış Hareketi, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, PeacePlayers Kıbrıs, Sosyal Dönüşüm Merkezi, Mağusa Gençlik Merkezi- MAGEM, Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Yuka Blend, Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği-KUŞKOR ve Sivil Alan’dan oluşuyor