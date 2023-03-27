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Hamza Yusuf İskoç Ulusal Partisi lideri seçildi, yarın İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmaya hazırlanıyor

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Güncelleme 5 saat önceGüney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu Hamza Yusuf, İskoçya'nın bağımsızlığını savunan iktidardaki İskoçya Ulusal Partisi'nin (SNP) yeni lideri seçildi
Hamza Yusuf İskoç Ulusal Partisi lideri seçildi, yarın İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı olmaya hazırlanıyor

 İkinci turda parti üyelerinin oylarının yüzde 52'sini alan Yusuf için yarın İskoçya Parlamentosu'nda oylama yapılacak. Yusuf, oylamayı kazanırsa İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olacak. Bu durumda İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ilk kez Müslüman bir siyasetçi böylesine üst düzey bir görev üstlenecek. 

İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, sonuçları Edinburgh'daki Murrayfield Stadı'nda açıklanan seçimde, rakipleri Kate Forbes ve Ash Regan'ı geride bıraktı.

37 yaşındaki Yusuf, "İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı ve onuru olacaktır. Bu, ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" dedi.

Yusuf, "Gururlu bir İskoç olarak kendimi dünyanın en şanslı erkeği hissediyorum" diye konuştu.İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden de fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söyledi.

Yusuf, 2012'den bu yana İskoçya hükümetinde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve SNP lideri Nicola Sturgeon'ın yakın müttefiki olan Yusuf, "Sturgeon'ın halefi" olarak görülüyordu.

Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yusuf da geçmişte sık sık ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

2014'te rakipsiz şekilde Alex Salmond'ın yerine geçen Nicola Sturgeon ise İskoçya Ulusal Partisi'ni bölgedeki en hakim siyasi partiye dönüştürmüştü.

Ancak son yıllarda, özellikle bağımsızlık mücadelesinde en iyi stratejinin ne olduğuna yönelik tartışmalar SNP'yi bir nebze de olsa yıpratmış, Sturgeon görevi bırakma kararı almış, 2004'ten bu yana ilk kez üyelerin katıldığı bir oylamayla partinin liderliği için seçim yapılmıştı.

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