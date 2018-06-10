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Harmancı: "Haspolat hak ettiği yatırımlara kavuşacak"

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Harmancı, ekonomik düzlüğe çıkan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin artık daha fazla yatırım yapacak güce ulaştığının altını çizerek, Haspolat’ın da çok daha iyi bir noktaya geleceğini vurguladı. 
Harmancı: "Haspolat hak ettiği yatırımlara kavuşacak"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclis Üyesi adayları dün (9 Haziran Cumartesi) akşam Haspolat’ı ziyaret etti. Haspolat’ın mahalle ve sokaklarında Haspolatlılarla selamlaşarak sohbet eden Harmancı, evlere de konuk oldu. Harmancı yurttaşlarla yaptığı sohbetlerde, Haspolat’ta futbol okulu, modern dans ve folklor kursları ile hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik İngilizce kursları verildiğini ve bu kurslara gösterilen ilgilinin de bu hizmetin başarılı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekti. 

Haspolat’a 3.312 metrekare kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı Harmancı,Haspolat’ta LTB öz kaynakları ile 1.5 kilometrelik içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve Haspolat kırsal kesim arsalarında eksik olan su altyapısı yine LTB özkaynakları ile 500 metre düzenlenip ev bağlantılarının yapıldığını, 300 metrelik bisiklet ve yürüyüş yoluyapıldığını hatırlattı. 

Tüm bunlarla birlikte esas olarak “Haspolat’a 4 yıldır temel belediyecilik hizmetlerini vermekteyiz” diyen Başkan Harmancı, “Bundan sonrası çok daha kolay olacak, Haspolat’ı çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Lefkoşa Türk Belediyesi ekonomik düzlüğe çıktı. Artık Haspolat için hak ettiği, farklı yatırımlar yapabilecek mali yapıya sahibiz. Toplam 1 milyon 100 bin TL maliyetli Haspolat Kaldırım Projesi için TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden 700 bin TL finansman garantisi sağladık, geriye kalan 400 bin TL LTB özkaynakları ile karşılanacak. Proje 3,312 m2 kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı yapımını kapsamaktadır. Bununla birlikte, ilk etabında düğün alanı, restoran, oyun parkı, depo ve otoparkı olan alanı, Haspolat’a şüphesiz kazandıracağız. Sizlerin desteği ve sabrıyla bugünlere geldik. Geçmiş dönemin faturasını hep birlikte ödedik, bugünü kurtardık, artık geleceğe bakıyoruz. Haspolat şehirle daha çok buluşacak.”

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