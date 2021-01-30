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Harmancı:LTB'de 1 pozitif vaka var

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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden belediyedeki vakalarla ilgili açıklama yaptı
Harmancı:LTB'de 1 pozitif vaka var

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden belediyedeki vakalarla ilgili açıklama yaptı:

Herkese günaydın, güne güzel bir haber ile başlıyoruz.

Dün akşam hastanede doğrulama testi yapılan 5 arkadaşımızın sonuçları negatif olarak doğrulanmıştır.

Sonuç olarak yaklaşık 845 test sonucunda 1 pozitif arkadaşımız olmuştur. Arkadaşımızın sağlık durumu iyi olup kendisi ve temaslıları karantina otelinde kalmaktadır.

Bir kez daha dünden beri mesaj atan, arayan, iyi dileklerini ve dayanışmasını samimiyetle ileten herkese teşekkür ediyorum.

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