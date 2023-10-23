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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda; Yarı Final Zamanı

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda; Yarı Final Zamanı
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda; Yarı Final Zamanı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında yarı final maçları yarın (24 Ekim Salı) oynanıyor. Göçmenköy’de Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşmekte olan turnuvada geçen Cuma yağmur ve elektrik kesintisi nedeni ile ertelenen son maç da oynandı ve yarı finale yükselen takımlar belirlendi.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında grup maçlarI sonunda A grubunda Eğitim Müşavirliği takımı lider olarak, Devlet Hastanesi takımı da ikinci sırada yarı finale yükselmeyi başardı. B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi takımı kayıpsız lider olarak yarı finale kalırken, turnuvaya bu yıl ilk kez katılan Sivil Savunma takımı ikinci sırada yarı finale kalan takım oldu.

YARI FİNALLER SALI AKŞAMI

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası yarı final maçları A1-B2 ile B1-A2 takımları şeklinde oynanacak. Galipler finale yükselecek, mağluplar ise üçüncülük mücadelesi verecek.

Turnuvanın final ve üçüncülük maçı 31 Ekim Salı akşamı oynanacak, ardından da ödül töreni gerçekleşecek.

Yarı final programı şöyle:

YARIN (24 EKİM SALI)

Saat 19.00: (A1) Eğitim Müşavirliği – (B2) Sivil Savunma

Saat 20.00: (B1) İlköğretim Dairesi – (A2) Devlet Hastanesi

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