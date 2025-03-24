Hasipoğlu: ‘Karma oy erken seçim için kalkıyor’ diye bir şey söz konusu değil

Hasipoğlu, “2023 yılında bunu yapacağımız söyledik. O günden çalışmaya başladık. Son olarak da meclis komitesinden geçirdik. Önümüzdeki günlerde genel kurula gelecek. Karma oy için erken seçim var da o yüzden iktidar bunu apar topar getiriyor diye eleştiriler çıkmış. Bunun erken seçimle alakası yok. Önümüzdeki tek seçim Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Karma oyun kaldırılması artık bir ihtiyaç haline gelmiştir.” dedi.

“Artık yeni sayfa açılmıştır” Cenevre’de yapılan Kıbrıs zirvesini de değerlendiren Hasipoğlu, Rum tarafının ısrarla federasyonu gündeme tutmaya çalıştığını belirtirken, Türk tarafının kararlı duruşu ile federal süreçten daha da uzaklaşıldığını hep birlikte gözlemlediklerini ifade etti. Hasipoğlu, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden, kapsamlı çözüm için masaya oturmayacağız. Bundan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz. Artık yeni sayfa açılmıştır. Yeni sayfada federasyon yoktur. Burada neyi başardık… Burada başarılan, iş birliği konusunda uzlaşının başlayabilmiş olmasıdır. Biz hiçbir zaman masadan kaçmayacağız. Halkımızın menfaatine iş birliğine devam edeceğiz. BM de bu konuda kararlı. Bu açıdan Cenevre Zirvesi iyi bir başlangıç olmuştur” diye konuştu.