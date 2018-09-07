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Haskasap Almanya’da yanlayacak

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Avrupa Drift Şampiyonası Drift Masters’de sezonun beşinci ayağı, Almanya’nın Hockenheim bölgesinde bulunan ve 1970 yılından beri Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Hockenheimring Pisti’nde bugün (8 Eylül 2018 Cumartesi) yapılıyor.
Haskasap Almanya’da yanlayacak

Avrupa Drift Şampiyonası Drift Masters’de sezonun beşinci ayağı, Almanya’nın Hockenheim bölgesinde bulunan ve 1970 yılından beri Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan Hockenheimring Pisti’nde bugün (8 Eylül 2018 Cumartesi) yapılıyor. Bu sezon şampiyonada mücadele eden çifte KKTC Şampiyonu Enver Haskasap, yoğun iş temposu sebebi ile şampiyonanın dördüncü ayağına katılamazken, Almanya’da mücadele etme kararı aldı.

6 yarıştan oluşan Avrupa Drift Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan Almanya’da 22 ülkeden 60 yarışmacı birincilik şansı arayacak. Yarışın finalleri bugün (8 Eylül 2018 Cumartesi)Kıbrıs saati ile 17.00’de başlayacak. Katıldığı ilk 3 yarışta olduğu gibi yarışın favorileri arasında gösterilen şampiyon driftçimiz Haskasap, yarışa iyi hazırlandığını ve podyuma çıkmak için herzaman olduğu gibi limitlerini zorlayacağını belirtti.

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