Haspolat'ta ani ölüm... 70 Yaşında hayatını kaybetti...

02.09.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Haspolat’ta sakin Nezihat DALLİOD (K-70) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup soruşturma devam etmektedir.