  • BIST 10771.36
  • Altın 2449.214
  • Dolar 32.8194
  • Euro 35.0403
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Hastalanan şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği belirlendi

» »
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Almanya'daki Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince ortaklaşa yürütülen araştırmada hastalanan şempanzelerin iyileşmek için iltihap sökücü ve antibiyotik özellikli bitkiler yediği gözlemlendi.
Hastalanan şempanzelerin iyileşmek için antibiyotik özellikli bitkiler yediği belirlendi

Oxford Üniversitesince, 8 ay boyunca Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan iki şempanze grubu ve tükettikleri 13 bitki türü araştırıldı.

Bu bitkiler, Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesince incelendiğinde iltihap sökücü ve antibiyotik özelliklerinin bulunduğu gözlendi.

Araştırma sonucu hastalık belirtisi gösteren şempanzelerin, iyileşmek için yaprak yeme ve kabuk çiğneme gibi davranışlar sergiledikleri ortaya konuldu.

Şempanzelerin parazitlerden kurtulmak amacıyla da yaprak yedikleri gözlemlenen araştırmada çalıların kabuklarındaki yumuşak dokuyu benzer rahatsızlıklarını iyileştirmek için çiğnedikleri tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşitme engelli doğdu gen terapisiyle ilk kez annesinin sesini duydu13 Mayıs 2024 Pazartesi 18:43
  • Gen tedavisi: 'Çığır açıcı' yöntemle bir çocuk cihazsız duymaya başladı09 Mayıs 2024 Perşembe 18:13
  • Londra'daki taksi şoförlerinden Uber'e 250 milyon sterlinlik dava02 Mayıs 2024 Perşembe 18:10
  • İngiltere'deki yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı02 Mayıs 2024 Perşembe 12:47
  • Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı30 Nisan 2024 Salı 23:38
  • İngiltere Kralı 3. Charles kanser tedavisindeki ilerlemenin ardından bazı görevlerine yeniden başlayacak27 Nisan 2024 Cumartesi 19:24
  • İngiltere, Rus büyükelçiyi Dışişlerine çağırdı27 Nisan 2024 Cumartesi 15:32
  • Everest’e tırmanırken kaybolan dağcının mektupları 100 yıl sonra yayımlandı22 Nisan 2024 Pazartesi 18:19
  • Hastane bebekleri karıştırdı, anneye yanlış çocuk verildi18 Nisan 2024 Perşembe 13:21
  • İngiltere'de sigarasız jenerasyon: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklanıyor17 Nisan 2024 Çarşamba 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti