Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|16 °C
|LAPTA
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|15 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|13 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|16 °C
Batı Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
Orta Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|ERCAN
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|16 °C
Doğu Sahil
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
|İSKELE
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|17 °C
Karpaz
PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI VE ÇOK BULULU
|°C
|16 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Crusade
|Bölge: Crusade
|PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Delta
|Bölge: Delta
|PARÇALI VE ÇOK BULULU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
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