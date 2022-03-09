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Hava bugün nasıl olacak?

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Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 3 DERECE ALTINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C16 °C
ÇAMLIBELPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C15 °C
LAPTAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C16 °C
AKDENİZPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C16 °C
BOĞAZPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C14 °C
ALEVKAYAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C13 °C
ESENTEPEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C14 °C

Batı Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C16 °C
GÜZELYURTPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C16 °C

Orta Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C17 °C
ERCANPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C18 °C
BEYARMUDUPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C18 °C
İSKELEPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURL°C18 °C

Karpaz

PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI BULUTLU YER YER SAĞANAK VEYA GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 2,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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