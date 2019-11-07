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Hazine 2.5 milyar dolar daha borçlandı, bu yılki hedefini 3.2 milyar dolar aştı

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Hazine 2.5 milyar dolar daha borçlandı, bu yılki hedefini 3.2 milyar dolar aştı
Hazine 2.5 milyar dolar daha borçlandı, bu yılki hedefini 3.2 milyar dolar aştı

Hazine 2024 vadeli tahvil ihracıyla 2.5 milyar dolar borçlanırken, yatırımcıya getirisi yüzde 5.7 oldu.

Hazine dün dolar cinsi borçlanma aracı ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan’a yetki vermişti. İhraç tutarı, Hazine’nin yaptığı açıklamaya göre 14 Kasım’da hesaplara girecek.

Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 54.4’ü Britanya, yüzde 31.5’i ABD, yüzde 91’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin ihraç tutarının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 oldu. Hazine bu tahvil ihracıyla birlikte bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağladı.

Hazine 2019 yılındaki dış finansman programında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolara kadar borçlanılması öngörülüyordu.

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