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Helis Projesi’nin Üçüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde Kapsayıcı Cinsel Eğitim tartışıldı.

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Helis Projesi’nin Üçüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde Kapsayıcı Cinsel Eğitim tartışıldı.
Helis Projesi’nin Üçüncü Tematik Tartışma Etkinliği’nde Kapsayıcı Cinsel Eğitim tartışıldı.

(2 Nisan 2025 Lefkoşa) – Kuir Kıbrıs Derneği, Helis Projesi kapsamında, tematik tartışma etkinlik serisinin üçüncüsünde “Kapsayıcı Cinsel Eğitim: Okullarda Farkındalığı Teşvik Etmek ve Ayrımcılıkla Mücadele” temasına odaklanıldı. Dayanışma Evi’nde yer alan üçüncü etkinlikte, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden aktivistler ve topluluk üyeleri Kıbrıs’ta LGBTİ+’ların cinsel eğitim müfredatın kapsayıcı olmaması nedeniyle yaşadığı izolasyon, zorbalık ve ayrımcılıklara değinildi.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna Yönelik Yardım Programı altında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Helis Projesi kapsamında, yapılacak 6 tematik tartışma ile, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden LGBTİ+’ların güncel sorunlarına dair Kıbrıs geneli savunuculuk mücadelesi yürütülmesi hedeflenmektedir.  Etkinlikler, Kıbrıs’ın güneyindeki ACCEPT LGBTİ ve Queer Collective örgütleri iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Yapılan üçüncü etkinlikte, Kıbrıs’ın kuzeyinde cinsellik eğitiminin müfredatta yer almaması Kıbrıs’ın güneyinde ise dini otorite ve muhafazakâr aile yapısı dolayısı ile müfredatın kapsayıcı olmadığı ifade edildi. Özellikle, muhafazakâr ailelerin cinsellik eğitiminin çocukların gelişiminde kafa karışıklığı yaratacağı yönündeki iddialar tartışıldı. Özellikle, Hollanda ve İsveç’te uygulanan kapsayıcı cinsellik eğitiminin çocuklara erken yaşta verilmesi dolayısı ile LGBTİ+’ların psikolojik iyi oluşunu olumlu yönde etkilediğine değinildi. Aktivistler, İskoçya örneğinde olduğu gibi, çocukların yaşlarına uygun pedagojik formasyonda cinsellik eğitiminin Kıbrıs’ın tamamında zorunlu kılınmasının hem birey hem de toplum için faydalı olacağı görüşünü ifade ettiler. /son


Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında: Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışan bir dernektir.

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