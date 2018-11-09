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Hem Örümcek, Hem Köpek Gibi Görünen İlginç Canlı (VİDEO)

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Hem Örümcek, Hem Köpek Gibi Görünen İlginç Canlı (VİDEO)

Ekvador’un yağmur ormanlarında, sekiz adet süper uzun sarı bacağın üstünde oturan, siyah ve büyük bir köpeğin kafası gibi görünen bir eklembacaklı bulunuyor.

Bilim yazarı Ferris Jabr’ın, esasen bilim insanı ve fotoğrafçı olan Andreas Kay tarafından çekilmiş bu fotoğrafı tweet’lediği zaman belirttiği üzere; bu köpek kafası, sanki üçüncü Harry Potter filminden fırlamış gibi görünüyor. (Sirius, sen misin?) Bu canlı, tavşan benzeri kulakları sayesinde Tavşancık Hasatçısı (veya Tavşancık Opilionesi) şeklinde adlandırılıyor. İlginç görünümlü vücudu ise sadece başparmağınızın tırnağı büyüklüğünde.

Hasatçılar veya opilionesler, uysal opilionesler ile aynı ailede yer alıyorlar; bunlar aslında örümcek değil, eklembacaklılar. Kay, Rumble isimli internet sitesinde yazdığı bir gönderide, bu canlıların zehirli olmadığını ve 400 milyon yıldır (dinozorlardan bile önce) buralarda olduklarını söylüyor. Bu hasatçının niçin bir memelinin kafasını andıran sarı renkli basit gözlere ve kulaklara sahip olduğunu bilmiyoruz (esas gözler, sarı beneklerin altında bulunuyor), fakat Kay bunun sebebinin, yırtıcılara daha büyük ve daha korkutucu görünmek olabileceğini söylüyor.

Tavşancık Hasatçısı hakkında hâlâ bilmediğimiz birçok şey var, fakat görünümünün bir ölüm alâmeti olduğuna dair şimdilik hiçbir kanıt yok. Ancak yine de, bu yüzü yakın zamanda unutacakmışsınız gibi görünmüyor.

 

 

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