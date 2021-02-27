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Hemşireden korkunç itiraf! '5 bin bebeğin yerini değiştirdim'

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Elizabeth Bwalya Mwewa, yerel gazete Zambian Observer'a açıklamasında 13 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca binlerce yeni doğmuş bebeğin hastanede yerlerini değiştirdiğini söyledi.
Hemşireden korkunç itiraf! '5 bin bebeğin yerini değiştirdim'

Elizabeth Bwalya Mwewa, yerel gazete Zambian Observer'a açıklamasında 13 yıllık hemşirelik kariyeri boyunca binlerce yeni doğmuş bebeğin hastanede yerlerini değiştirdiğini söyledi.

Mwewa, başkent Lusaka'daki Üniversite Eğitim Hastanesi'nde (UTH) 1983-1995 arasında çalıştığını belirtti. Ölüm döşeğinde eski hemşire şu ifadeleri kullandı:

Günahlarımı Tanrı'nın ve yaptıklarımdan etkilenen, bilhassa çalıştığım dönemde UTH'de doğum yapan herkesin huzurunda itiraf etmek istiyorum. Tanrı'yı buldum ve yeniden doğdum. Saklayacak hiçbir şeyim yok. UTH'nin doğum servisinde çalıştığım dönemde yaklaşık 5 bin bebeğin yerini değiştirdim.

"Çocuklarınıza iyice bakın" diyen emekli hemşire, şöyle devam etti:

Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum.

"1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir" diye konuşan hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan söylenenlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı da düşünülüyor. Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi'nin (GNC) açıklamasında "bu adla hastanede çalışan hiçbir hemşire ebe bulunmadığı" belirtildi.

Açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse bile GNC olaya ilişkin soruşturmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Eğer Mwewa gerçeği söylüyorsa, belirttiği rakamlar göz önünde bulundurulduğunda kariyeri boyunca her gün bir bebeğin yerini değiştirmiş olması gerekli.

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