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Hemşireler ve Ebeler Sendikası ek mesailerin ödenmemesini eleştirdi

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Özgöçmen, ek mesai ödeneklerinin gecikmeden ödenmesi çağrısında bulundu.
Hemşireler ve Ebeler Sendikası ek mesailerin ödenmemesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hükümetin, Türk Lirası’ndaki değer kaybından dolayı kamu çalışanlarına yönelik kesintilere yönelmesine rağmen sağlık çalışanlarının son üç aylık ek mesailerini ödemediğini belirterek eleştirdi.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel olarak, kamu görevlilerinin 3 aylık hayat pahalılığını durdurma, sağlık çalışanlarının ek mesai ödeneklerinden kesintiye gittiğini ve sendikanın da buna duyarlılık gösterdiğini anlattı.

Alınan tasarruf tedbirlerine karşın 2019 bütçesinde partilere ayrılan ödeneğe yüzde 30 civarında artışın hayal kırıklığı yarattığını kaydeden Özgöçmen, “Sağlık çalışanlarından elde ettiği milyonlarca liralık tasarrufun ardından, yılın son üç ayında durdurulan hayat pahalılığı ödeneğine rağmen, yaşanan personel eksikliği nedeniyle fazladan çalışarak parasal karşılığını ek mesai ödeneği olarak alan sağlık çalışanlarının, eylül, ekim ve kasım ayı ek mesai ödeneği ödenmemiştir” dedi.

Özgöçmen, ek mesai ödeneklerinin gecikmeden ödenmesi çağrısında bulundu.

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