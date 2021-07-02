Hepsiburada Nasdaq'taki ilk işlem gününde hızlı yükseldi

Hepsiburada hisseleri ABD Nasdaq Borsasındaki ilk işlem gününde hızlı yükseliş kaydetti.

12 dolardan halka arz edilen şirketin hisseleri ilk işlem gününü yüzde 12 artışla 13,43 dolardan tamamladı.

Hepsiburada.com’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Nasdaq borsasındaki halka arzla değerlemenin 3,9 milyar dolara ulaştığını söylemişti.

Hanzade Doğan Boyner, “Halka arz gelirini sadece Türkiye’de değil, yakın ve yüksek büyüme potansiyelli pazarlarda da hizmetlerimizi büyütmek için kullanacağız” açıklamasını yaptı. Doğan “Örneğin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa’da güçlü pazarlar var” ifadelerini kullanmıştı.

Franklin Resources Inc. iştirakinin de hissedarı olduğu, resmi ismi D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ olan ve Nasdaq’da halka arz edilen ilk Türk şirketi olan Hepsiburada’nın halka arz büyüklüğü 738 milyon dolar olmuştu.