Her Adımı ONUR Dolu, 10 Yıllık Bir KAZANIM!

Kuir Kıbrıs Derneği açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

(Lefkoşa, 27.01.2024) Bugün, 27 Ocak 2014 tarihinde Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamındaki 171. Madde olan 'Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar' adlı çağdışı maddenin kaldırılmasının 10. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, bu tarih, eşitlik ve adalet mücadelemizde önemli bir dönemeç olup daha adil bir Kıbrıs için ‘Eşitlik için ses ver!’ diyoruz.

Bugün, Kuir Kıbrıs Derneği olarak, 27 Ocak 2014 tarihinde yürürlükten kaldırılan FASIL 154 Ceza Yasasındaki aynı cinsiyetten yetişkinler arasında mahrem ve rızaya dayalı cinsel ilişkinin tanımlandığı ’Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar’ 171. maddenin bertaraf edilmesinin 10. yıldönümünü gururla kutluyoruz.

Bu yasa değişikliği ile birlikte, kamu hizmetlerine erişimde cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet temelli ayrımcılık yasaklandı. Ayrıca, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyete yönelik önyargı veya nefretten kaynaklanan psikolojik ve ekonomik şiddet de yasaklandı. Vücut bütünlüğüne karşı işlenen cinsel suçlar, ahlak üzerinden tanımlanmasına son verilerek tecavüz, taciz, cinsel saldırı ve istismar gibi suçlar toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde düzenlendi. Bu yasa maddeleri ile LGBTİ+’lara yönelik süregelen önyargıların sorgulanması, LGBTİ+’ların nefret suçlarına, istismara, işkenceye ve aile içi şiddete açık bırakılmaması doğrultusunda önemli bir adım atıldı.

Ceza Yasası’nda 2014 yılında yapılan değişiklikler Kıbrıs’ın kuzeyinde insan hakları açısından çok önemli bir adım olduğu ortadadır. Fakat Kıbrıs’ın kuzey yarısı hala LGBTİ+’lar (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseksler) için güvenli bir yer olmaktan oldukça uzak. Eğitim, sağlık, çalışma ve barınma gibi temel haklara erişim başta olmak üzere, LGBTİ+’lar hala ayrımcılığın öznesi olmaya devam ediyor. 2020 yılında LGBTİ+’lara yönelik homofobik, bifobik ve transfobik nefret söylemleri Ceza Yasası kapsamında yasaklanmış olsa da ayrımcılık ve damgalama hala LGBTİ+’lar günlük hayatının sıradan bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Yasaların değişmesi önemli bir adım olmuş olabilir; ancak LGBTİ+’lara yönelik nefretin hala varlığını sürdürdüğü açıktır. Bu sebeple, toplum olarak daha fazla çaba sarf etmeli ve LGBTİ+ hakları için daha güçlü bir şekilde ses çıkarmalıyız. Son 10 yıl boyunca elde ettiğimiz kazanımlar bizi motive etse de, eşitlik mücadelesinde daha fazla işimiz olduğunun bilincindeyiz. Kuir Kıbrıs Derneği olarak, bu tarihi anı paylaşmak ve toplumumuzda eşitlik ve özgürlük için farkındalık yaratmak adına kararlılıkla sesimizi yükselterek, toplumsal değişim için ilerlemeye devam edeceğiz. Geçmişten aldığımız güçle, eşitlik için ses çıkarmaya devam edeceğiz.